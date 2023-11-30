الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-11-2023 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم،
اسعار اللحوم اليوم، فيتو

 أسعار اللحوم، تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، استقرارا في أسعار اللحوم بشوادر ومحال الجزارة على مستوى المدن والمراكز في المحافظة، وفقا للتعاملات اليومية في منافذ البيع.

أسعار اللحوم في المنافذ بالدقهلية 

 ويتراوح سعر اللحوم من 180 جنيها إلى 240 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ منافذ ضد الغلاء، على أوسع نطاق بالمحافظة.

أسعار اللحوم في الدقهلية 

اللحوم البقري ما بين 250 - 300 جنيه.

الكبدة الضأن 220 - 350 جنيها.

Advertisements

السجق البلدى من  200 إلى 280 جنيها.

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 270 جنيها إلى 370 جنيها.

أسعار اللحوم بالأسواق

 وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم 

اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها.

كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.

اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو.

اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها.

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

استيراد اللحوم اسعار اللحوم بالاسواق اسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم ارتفاع اسعار اللحوم اللحوم السودانية سعر كيلو اللحوم السودانية للحوم البلدي

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يطير إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج افريكانز

انخفاض فائض الميزان التجاري في السعودية لـ100 مليار ريال بالربع الثالث لـ2023

بسبب الفول السوداني، فريق طبي بمستشفى جامعة بنها ينقذ حياة طفل

أسعار البقوليات اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

أمال ماهر تثير الجدل بعد شائعات زواجها من رجل أعمال إماراتي (فيديو)

اعترافات مثيرة للمذيعة إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتويات غير أخلاقية

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

زاك سنايدر يكشف عن إصابته بالفزع لرؤية آمبر هيرد

إسرائيل تعلن شرطا وحيدا لتمديد الهدنة في غزة

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 1-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 1-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية