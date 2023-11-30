الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسى يهنئ جمهوريتى بربادوس وألبانيا بيوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية بربادوس ساندرا ماسون بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس أيضا برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسى الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية ألبانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعًا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

Advertisements

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

أمال ماهر تثير الجدل بعد شائعات زواجها من رجل أعمال إماراتي (فيديو)

اعترافات مثيرة للمذيعة إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتويات غير أخلاقية

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

زاك سنايدر يكشف عن إصابته بالفزع لرؤية آمبر هيرد

إسرائيل تعلن شرطا وحيدا لتمديد الهدنة في غزة

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 1-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 1-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية