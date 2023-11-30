الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

14 شركة بقطاع العطور والتجميل يبحثون زيادة الصادرات لغرب أفريقيا

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقدت 14 شركة مصرية بقطاعي التجميل والعطور والكيماويات مباحثات مع وفود من دول بنين والكاميرون وغانا وولاية كانو وولاية أيبا وزامبيا، وذلك على هامش المشاركة المصرية بجناح في معرض Beauty West Africa خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في نيجيريا، بتنظيم من شركة اكسبو كونسالتنت العالمية وبالتعاون بين  المجلس التصديري للكيماويات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.

ومن جانبه، كشف رامي عناني المدير التنفيذي  لـ أكسبو كونسالتنت العالمية، أنه تم تنسيق زيارات للجناح المصري داخل معرض "بيوتي ويست أفريقا" من وفود دول بنين والكاميرون وغانا وزامبيا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرية إضافة إلى التفاهم حول عقد الصفقات التصديرية مع الوفد المصري.

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 توسع الشركات المصرية في منطقة غرب أفريقيا

وأشار إلى أنه تم الترتيب لهذه الزيارات المتخصصة في وقت سابق للمعرض وذلك لضمان  توسع الشركات المصرية في منطقة غرب أفريقيا والتعرف علي احتياجات هذه الأسواق عن قرب وتصنيعها في مصر تمهيدًا لتصديرها، في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ضمن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 15 % سنويًا حسب مستهدفات وزارة التجارة المصرية.

وشدد على أن معرض Beauty West Africa المتخصص فى التجميل  ومستحضرات التجميل في أفريقيا يضم أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والعطور في غرب أفريقيا الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الشركات المصرية.

وحضر افتتاح الجناح المصري كلًا من عمرو طنطاوي  المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجاري المصرى بلاجوس نيجريا والمدير العام لـNACCIMA - SOLA OBADIMU وJASPER OBIKWU - رئيس جمعية تجار مستحضرات التجميل بولاية أبيا وsabine épouse AGOSSOU رئيس تحالف النظافة والعناية بالجسم في المنطقة.

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ويعتبر معرض Beauty West Africa منصة تجتمع المستوردين والموزعين لمدة 3 أيام للتواصل ومناقشة وتنظيم الأعمال كما تم عقد عدد من الندوات حول صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر مع التركيز على التكنولوجيا والاستيراد والتصدير والشؤون المالية والتعبئة ودراسات الحالة للتصنيع في صناعة مستحضرات التجميل في سوق نيجيريا ومنطقة غرب أفريقيا.

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التجميل العطور الكيماويات هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية معرض بيوتي ويست أفريقا المجلس التصديري للكيماويات

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