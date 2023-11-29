حماس تبث فيديو لعملية تبادل الأسرى في قلب قطاع غزة

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، فيديو نشرته كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- لعملية تبادل الأسرى في قطاع غزة



عملية تبادل الأسرى الدفعة السادسة بين حماس وإسرائيل



وظهر خلال الفيديو عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين قاموا بتحية عناصر المقاومة، فور نزولهم من سيارة برفقة أسيرتين روسيتين.



وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإفراج عن الأسرى الروس تأتي خارج اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس واستجابة لمطالب الرئيس الروسي بوتين.



وفي السياق ذاته، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن أسيرتين روسيتين أفرجت عنهما المقاومة الفلسطينية وصلتا إلى معبر رفح المصري.

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أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم أسيرتين تم الإفراج عنهما، مشيرا إلى أنهما في طريقهما إلى إسرائيل.

#شاهد.. جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/GBgtpL6Oxn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس.

تطورات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وأكدت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 12 شخصًا من الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بما في ذلك 2 يحملان الجنسية الروسية.



وتصل الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى نهايتها اليوم الأربعاء.



وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدنه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.



تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية



وفي السياق ذاته، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.



ومن جانبها، أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): أن عائلات أسرى تم إبلاغهم، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.



