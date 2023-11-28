لحظة تسليم حماس وسرايا القدس الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد ترصد لحظة تسليم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وسرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- في غزة لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الاحمر وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

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مشاهد من تسليم كتائب القسام وسرايا القدس الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة. pic.twitter.com/qfGxddCiTj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2023

تسليم 10 أسرى إسرائيليين لدولة الاحتلال

ومن المقرر تسليم 10 أسرى إسرائيليين، بالاضافة لأجنبيين اثنين، والذين جرى أسرهم من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان إن ممثلي الصليب الأحمر نقلوا 10 أسرى إسرائيليين واثنين من تايلاند إلى مصر.

وأوضح أن "قافلة المختطفين العائدين إلى إسرائيل تشق طريقها عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء قواتنا في معبر كرم أبو سالم. وسيقوم ممثلو المؤسسة الأمنية بالتحقق من هوية الأسرى العائدين إلى نقطة الالتقاء"، حسبما ذكر البيان.

مشاهد من تسليم كتائب القسام وسرايا القدس الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة. pic.twitter.com/eSEwhLh4QK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2023

الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا من داخل سجن عوفر الإسرائيلي

في المقابل، وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.