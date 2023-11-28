الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لحظة تسليم حماس وسرايا القدس الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر (فيديو)

رهائن إسرائيل، فيتو
رهائن إسرائيل، فيتو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد ترصد لحظة تسليم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وسرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- في غزة لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الاحمر  وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

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تسليم 10 أسرى إسرائيليين لدولة الاحتلال

ومن المقرر تسليم 10 أسرى إسرائيليين، بالاضافة لأجنبيين اثنين، والذين جرى أسرهم من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان إن ممثلي الصليب الأحمر نقلوا 10 أسرى إسرائيليين واثنين من تايلاند إلى مصر.
وأوضح أن "قافلة المختطفين العائدين إلى إسرائيل تشق طريقها عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء قواتنا في معبر كرم أبو سالم. وسيقوم ممثلو المؤسسة الأمنية بالتحقق من هوية الأسرى العائدين إلى نقطة الالتقاء"، حسبما ذكر البيان.

الإفراج عن 30 أسيرا  فلسطينيا من داخل سجن عوفر الإسرائيلي

في المقابل، وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط. 

هيئة الأسرى تنشر أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

الخارجية الأمريكية: نسعى لتمديد الهدنة أكثر من يومين وحماس لا تسيطر علي كل الرهائن

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