القاهرة الإخبارية: وفد أمني مصري يتحرك لاستلام الأسرى الإسرائيليين

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمني المصري تحرك من معبر رفح لقطاع غزة لاستلام الأسرى الإسرائيليين من الصليب الأحمر.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس.



تطورات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وأكدت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 12 شخصًا من الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بما في ذلك 2 يحملان الجنسية الروسية.

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وتصل الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى نهايتها اليوم الأربعاء.

وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.



وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدنه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.



تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية

وفي السياق ذاته، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): أن عائلات أسرى تم إبلاغهم، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.



ونشرت حركة حماس، قائمة بأسماء 15 امرأة و15 قاصرا سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل. ولأول مرة منذ بدء الهدنة، شملت القائمة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.

وقال مسئول فلسطيني لوكالة "رويترز": إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأضاف المسئول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي: إن إسرائيل ستدرس أي اقتراح جدي، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل عن الأمر.

وأضاف ليفي في تصريحات للصحفيين في تل أبيب: "إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إخراج هؤلاء الرهائن.. إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية.. حياة البشر فيها على المحك".