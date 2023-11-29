الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم من سجون الاحتلال

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الأربعاء، سادس أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:

الأسيرات:

أسماء حسن أبو ابو تكفة (جبور) / الداخل
هنادي محمد جبر مكاوي (حلواني) /القدس
خديجة أحمد إبراهيم خويص /القدس
مريم محمود عبد السلام سلهب/ الخليل
سهير إسماعيل موسى برغوثي "ام عاصف"/ رام الله والبيرة
لما عبد المطلب ذيب الفاخوري (خاطر) /الخليل
رقية عبد الرحمن طه عمرو/ الخليل
عهد باسم محمد التميمي /رام الله والبيرة
آية شكري محمود شحادة/ الداخل
عدن عوده إبراهيم الطوري / الداخل
فاطمة شاهر فارس بلعوم /الداخل
دانيه صقر محمد حناتشة/ رام الله
ندين منيف محمد الشبلي /الداخل
ريتا سليم حسين مراد/ الداخل
لنا نادر محمود أبو صلاح/ الداخل

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الأسرى الأشبال:

عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم/ القدس
إبراهيم أحمد بدر زماعرة/ الخليل
عبدالرحمن ابراهيم محمد الرشايدة / الخليل
محمد أسامة مصطفى محاميد/ الضفة
اوس ربيع كايد خضر / جنين
نور الدين عامر احمد ابو جمعه / القدس
كرم غالب نصري الهريمي/ القدس
يحيى محمد مبتسم ارحيمه رام الله والبيرة
أحمد كمال أحمد العمور/ الخليل
نهاد محمد نهاد جاد الله / القدس
محمد وائل علي جاد الله / القدس
هارون هاني علي علقم/ القدس
عز الدين معتصم عمران طوطح/ القدس
مأمون عزيز عيسى فروخ/ الخليل
عبد الرحمن عمر عزات حنفيه/ جنين

المشاركون في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط يعربون عن تقديرهم لدور مصر وقطر في الوصول لهدنة غزة

استشهاد رئيس منتدى الفن التشكيلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

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عزة هدنة فلسطين صفقة التبادل

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