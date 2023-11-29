الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحت ستار المساج، حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

حبس شبكة للأعمال
حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب، فيتو

قررت النيابة العامة حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب، اتخذت من نادٍ صحي ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام (إحدى السيدات- مقيمة بالإسكندرية) بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 

Advertisements

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبطها وكذا ضبط (4 سيدات و4 رجال "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - مبلغ مالى - 2 دفتر حجوزات - بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لحماية الآداب الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة النيابة العامة قسم شرطة سيدي جابر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 8 طرب حشيش بالإسماعيلية

النيابة تحقق في انهيار عقار ببولاق أبو العلا

النيابة تصرح بدفن جثة طالب لقي مصرعه دهسا أسفل سيارة بحلوان

تحقيقات موسعة بعد العثور على جثة شخص مقتول داخل شقته في الجمالية

إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

ضبط 4 أشخاص لحيازتهم كمية كبيرة من الهيروين والحشيش بالقاهرة

تأجيل نظر طعن 162 متهما في خلية كتائب حلوان لـ 26 ديسمبر

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على مودرن فيوتشر

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

نتنياهو يكشف موعد استئناف الهجوم على غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

استعجال تحريات المباحث عن مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

رقم مميز بانتظار شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم في الدوري

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء لتفريج الكروب وتيسير الأمور الصعبة

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية