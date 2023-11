الأفيش الرسمي لمسلسل شبكة Hulu الجديد SHOGUN

Hulu، طرحت شبكة البث الرقمي الشهيرة Hulu، الأفيش الدعائي الرسمي لمسلسل SHOGUN، المقرر عرضه حصريا على منصتها بتاريخ 27 فبراير 2024.

تفاصيل مسلسل SHOGUN

وتدور أحداث مسلسل SHOGUN، في القرن السابع عشر، حيث يحاول بحار، أن يرتقي إلى أن يصبح ساموراي، ومن هنا تبدأ الأحداث في التصاعد.

مسلسل SHOGUN، من بطولة هيرويوكي سانادا، وكوزمو جارفيس، وتادانوبو أسانو، وآنا سواي، ويوشين لي، وتومي باستو، فيما توالي مهمة الإخراج، جوناثان فان تولكن، والمسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ: ماجان هوانج.

صفقة ديزني لشراء Hulu

أعلن الرئيس التنفيذي لديزني، بوب إيجر، إن استديوهات ديزني، في طريقها، لإتمام صفقتها الجديدة، لتصبح المالك الكامل لـ Hulu، وتمهيدا لذلك، سيتم إطلاق الشهر المقبل، اختبارًا تجريبيًا، لتطبيق يجمع بين، منصتي Disney +، وHulu في تجربة واحدة للمشتركين في كلتا الخدمتين.

ولا تزال ديزني بحاجة إلى إنهاء صفقتها مع Comcast، لشراء حصة NBCUniversal البالغة 33% في Hulu، حيث من المقرر أن تدفع ديزني، ما لا يقل عن 8.61 مليار دولار لشركة كومكاست، مقابل حصة هولو، مع تحديد السعر النهائي، الذي قد يكون أعلى بكثير، على أساس تقييم القيمة السوقية لشركة هولو من قبل المصرفيين من كلا الطرفين.

hulu تجدد مسلسل Only Murders in the Building لموسم رابع

أعلنت شبكة hulu، تجديدها رسميا مسلسل Only Murders in the Building، لموسم رابع، وذلك بعد طرح عدد من حلقات الموسم الثالث، وتحقيقها لمشاهدات عالية.

ونشرت شبكة هولو، عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر لأبطال مسلسل Only Murders in the Building، وكتبت عليه موسم رابع.

وكان قد طرح يوم ٨ أغسطس ٢٠٢٣، شبكة Hulu، أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسلها الناجح Only Murders In the Building، على أن يطرح حلقة جديدة، كل أسبوع للمشاهدة حصريا عبر منصتها.

رأي النقاد في مسلسل Only Murders In the Building

اتفق النُقاد، أن حلقات الموسم الثالث من مسلسل ‘ONLY MURDERS IN THE BUILDING’، هي أفضل مواسم المسلسل، ويتفوق من حيث الجودة، علي الموسمين الأولين بجدارة.

انضمام الأسطورة ميريل ستريب

كانت المغنية سيلينا جوميز أعلنت، انضمام الممثلة الأسطورية ميريل ستريب لطاقم عمل الموسم الثالث لمسلسل Only Murders In The Building، وذلك عبر فيديو كوميدي نشرته في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو، المغنية سيلينا جوميز، مع عدد من أبطال مسلسل Only Murders In The Building، مثل ستيف مارتن، ومارتن شورت، بالإضافة للنجم بول رود، الذي تفاجأ به مشاهدو الحلقة الختامية من الموسم الثاني من مسلسل Only Murders In The Building، حيث ظهر في مشهد أخير أعلن من خلاله مشاركته في الموسم الثالث للعمل الناجح.

مسلسل Only Murders in the Building

ويعتبر Only Murders In the Building أول مسلسل تلفزيوني لسيلينا منذ ظهورها الأخير، وهي مراهقة في مسلسل ديزني Wizards of Waverly Place، وأدت حينها دور أليكس روسو في المسلسل الذي عُرض على خمس سنوات من العام 2007 إلى الـ2012 وكشفت سيلينا عن أن أصعب مشاهدها بمسلسل Only Murders in the Building هو إلقاء الدماء عليها في أحد المشاهد.

كما عبرت سيلينا عن سعادتها بأصداء المسلسل الكوميدي، ونجاح الثلاث أجزاء منه، وقالت "لقد أرسل لي صديقي صورة تشير إلى أن العمل حصل على تقييم 100% على موقع Rotten Tomatoes الأمر الذي فاجأني".