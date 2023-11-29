قرار حاسم من ديزني بعد فشل أفلامها في 2023

ديزني، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات ديزني، اتخذت قرار جديد، وحاسم للحد من الخسائر التي تطارد الشركة، بسبب فشل أفلامها الأخيرة في شباك التذاكر.

قرار حاسم من ديزني بعد فشل أفلامها في ٢٠٢٣

وذكرت التقارير الصحفية، أن استديوهات ديزني، قررت أن تكون أولويتهم القصوى، من الآن فصاعدا، في أعمالهم المقبلة، أن يكون التركيز على الجودة أكثر من الكمية، حيث ستقلل من عدد الأفلام التي ستصدرها خلال العام الواحد، وذلك بعد فشل جميع أعمال ديزني، التي طرحت في عام ٢٠٢٣، في شباك التذاكر، حيث لم تتجاوز إيرادات أي فيلم حاجز المليار دولار، وهو رقم كانت دائما ما تحققه ديزني.

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فيلم WISH، خيبة أمل جديدة لـ ديزني

في سياق متصل، وخيبة أمل جديدة، تلقتها استديوهات ديزني هذا الأسبوع، بعد حصول فيلمها الجديد للرسوم المتحركة على المركز الثالث، في شباك التذاكر العالمي، حيث لم يستطع جمع أكثر من 49 مليون دولار بافتتاحية أسبوع عرضه الأول عالميًا، وهو ما يعد رقم هزلي، وفشل جديد لأفلام ديزني.

وحصل أحدث أفلام ديزني للرسوم المتحركة، Wish على تقييم بلغ 63% من موقع التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes'، وذلك بعد 38 مراجعة نقدية للفيلم.

ديزني تطرح بوستر فردي لشخصية King Magnifico من فيلم WISH

وطرحت استديوهات ديزني للرسوم المتحركة، بوستر فردي جديد رسمي، لشخصية King Magnifico من فيلمها المنتظر ‘WISH’، والذي طرح في صالات السينما بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

آشا أميرة ديزني الجديدة

كشفت استديوهات ديزني، عن التريلر الدعائي لفيلمها الأنيميشن الجديد، Wish، والذي يتضمن أول ظهور، لأميرة ديزني الجديدة، والتي تُدعى "آشا".

وطرحت استديوهات ديزني، تريلر الفيلم الذي وصلت مدته لـ دقيقة و٥٠ ثانية، وظهرت خلال، أميرة ديزني الجديدة، “آشا”، التي تتميز ببشرة سمراء، وشعر أفرو طويل مجدل، فيما اختير اللون البنفسجي، ليكون لونا لفستانها.

نظام رسم جديد

وكشف المخرجان كريس باك وفون فيراسونثورن، تفاصيل جديدة عن فيلم الإنيميشن Wish، المخصص للاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء شركة الرسوم المتحركة ديزني.

وأوضح المخرجان في تصريحات صحفية، أنهما سيستخدمان أسلوب رسم غير مسبوق في الإنيميشن، خلال العمل على إنتاج فيلم Wish، حيث سيجمعان بين أسلوب الألوان المائية مع CG، وقال كريس باك: "تابعنا الأسلوب الفني الذي ألهم والت ديزني، وما دفعه إلى صنع شخصية بياض الثلج، وحاولنا تكييف ذلك مع التكنولوجيا الحديثة التي لدينا اليوم".

موعد عرض فيلم Wish

ومازالت استديوهات ديزني، تعمل على فيلم "Wish"، وهو فيلم إنميشين سيحتفل بمرور 100 عام على استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة، سنستكشف من خلال فيلم "WISH" النجوم التي حققت العديد من الأمنيات لشخصيات ديزني الشهيرة على مر السنين، والذي عرض في صالات السينما بتاريخ 22 نوفمبر 2023.

قصة فيلم Wish

وفيلم Wish، هو عمل موسيقي كوميدي تدور أحداثه في مملكة روساس السحرية، حيث سنرى "آشا" ورفيقها ستار وهما يواجهان حاكم ظالم يُدعى الملك"ماغنييكو"، وذلك بهدف إنقاذ المجتمع منه.