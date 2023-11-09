إطلاق اختبار تجريبي لتطبيق يدمج Disney + وHulu تمهيدا لشرائها

ديزني ، أعلن الرئيس التنفيذي لديزني، بوب إيجر، إن استديوهات ديزني، في طريقها، لإتمام صفقتها الجديدة، لتصبح المالك الكامل لـ Hulu، وتمهيدا لذلك، سيتم إطلاق الشهر المقبل، اختبارًا تجريبيًا، لتطبيق يجمع بين، منصتي Disney +، وHulu في تجربة واحدة للمشتركين في كلتا الخدمتين.

صفقة ديزني لشراء Hulu

ولا تزال ديزني بحاجة إلى إنهاء صفقتها مع Comcast، لشراء حصة NBCUniversal البالغة 33% في Hulu، حيث من المقرر أن تدفع ديزني، ما لا يقل عن 8.61 مليار دولار لشركة كومكاست، مقابل حصة هولو، مع تحديد السعر النهائي، الذي قد يكون أعلى بكثير، على أساس تقييم القيمة السوقية لشركة هولو من قبل المصرفيين من كلا الطرفين.

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آشا أميرة ديزني الجديدة

في سياق متصل، تستعد ديزني لإصدار أحدث أفلامها للرسوم المتحركة ‘WISH’، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

وطرحت استديوهات ديزني، التريلر الدعائي لفيلمها الأنيميشن الجديد، Wish، والذي يتضمن أول ظهور، لأميرة ديزني الجديدة، والتي تُدعى "آشا".

ووصلت مدة التريلر الدعائي، لـ دقيقة و٥٠ ثانية، وظهرت خلاله، أميرة ديزني الجديدة، “آشا”، التي تتميز ببشرة سمراء، وشعر أفرو طويل مجدل، فيما اختير اللون البنفسجي، ليكون لونا لفستانها.

نظام رسم جديد

وكشف المخرجان كريس باك وفون فيراسونثورن، تفاصيل جديدة عن فيلم الإنيميشن Wish، المخصص للاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء شركة الرسوم المتحركة ديزني.

وأوضح المخرجان في تصريحات صحفية، أنهما سيستخدمان أسلوب رسم غير مسبوق في الإنيميشن، خلال العمل على إنتاج فيلم Wish، حيث سيجمعان بين أسلوب الألوان المائية مع CG، وقال كريس باك: "تابعنا الأسلوب الفني الذي ألهم والت ديزني، وما دفعه إلى صنع شخصية بياض الثلج، وحاولنا تكييف ذلك مع التكنولوجيا الحديثة التي لدينا اليوم".

موعد عرض فيلم Wish

ومازالت استديوهات ديزني، تعمل على فيلم "Wish"، وهو فيلم إنميشين سيحتفل بمرور 100 عام على استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة، سنستكشف من خلال فيلم "WISH" النجوم التي حققت العديد من الأمنيات لشخصيات ديزني الشهيرة على مر السنين، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 22 نوفمبر 2023.

قصة فيلم Wish

وفيلم Wish، هو عمل موسيقي كوميدي تدور أحداثه في مملكة روساس السحرية، حيث سنرى "آشا" ورفيقها ستار وهما يواجهان حاكم ظالم يُدعى الملك"ماغنييكو"، وذلك بهدف إنقاذ المجتمع منه، ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 22 نوڤمبر من العام الجاري.