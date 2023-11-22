الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نتفليكس تطرح النسخة الواقعية من Squid Game للمشاهدة عبر منصتها

Squid Game، فيتو
Squid Game، فيتو

Squid game، طرحت اليوم شبكة نتفليكس، برنامج المسابقات الواقعي، Squid Game: The Challenge، المستوحى من المسلسل الكوري الشهير Squid Game، للمشاهدة حصريا عبر منصتها، والذي يدور في إطار مسابقات رياضية.

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نتفليكس تطرح إعلانا جديدا للنسخة الواقعية من Squid Game

وكانت شبكة البث الأشهر حول العالم نتفليكس، طرحت مؤخرا إعلانا جديدا، للنسخة الواقعية من مسلسلها الشهير Squid Game.

موعد انطلاق النسخة الواقعية لـ Squid Game

فيما أعلنت منصة البث الرقمي نتفليكس، عن موعد إطلاق النسخة الواقعية من المسلسل الكوري الشهير Squid Game.

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وحددت نتفليكس ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، لطرح مسابقة Squid Game، والتي يشارك فيها 456 لاعبا، للمنافسة على الفوز بـ 4 ملايين ونصف المليون دولار.

الجزء الثاني لـ Squid Game

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية جديدة، أن كلا من الممثلة بارك جيو يونج، الممثلة، جو يو ري، انضمتا رسميا لطاقم عمل، الموسم الثاني من المسلسل الكوري الجنوبي Squid Game.

وأوضح صناع المسلسل الكوري الجنوبي الشهير Squid Game، أن الموسم الثاني للعمل سيحتوي على ألعاب "درامية" أكثر من الجزء الأول، وأنه سيكون أكثر تشويقا وإثارة.  

وطرحت منصة البث الرقمي نتفليكس مقطع فيديو وصورة ترويجية أولى من الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر 'Squid Game'.

وكشف مخرج ومؤلف مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game، هوانج دونج هيوك، تفاصيل تتعلق بالجزء الثاني من العمل وموعد عرضه.

وقال هيوك إن محبي "لعبة الحبار" سيشاهدون الجزء الثاني من المسلسل في نهاية 2023 أو 2024.

وأوضح هيوك في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" أنه يناقش حاليا منصة "نتفليكس" بأمور تتعلق بالموسم الجديد.

وأشار إلى أنه أعد ثلاث صفحات فقط من أفكار تصلح لأن تتحول إلى سيناريو، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد هيوك أن الموسم الثاني سيشمل المزيد من الألعاب المثيرة المليئة بالتشويق والمغامرة.

مسلسل Squid Game

ويصور المسلسل شخصيات من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين في الألعاب يقتلون تدريجا مع التقدم في المراحل، في مشاهد عنيفة للغاية.

وفي المسلسل، يرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم وجلادوهم سترة باللون الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.

وكشف هوانج دونج هيوك مؤلف المسلسل الكوري، في وقت سابق حقيقة مشاركة هويون جانج في الجزء الثاني للمسلسل، خاصة بعد موت شخصيتها خلال أحداث الحلقة الأخيرة للمسلسل في الجزء الأول.

وقال هوانج دونج هيوك في تصريحات صحفية، أن هناك إمكانية لعودة الممثلة الكورية "هويون جانج" في الموسم الثاني من المسلسل عبر تجسدها شخصية أختها التوأم، موضحا أنه لا يزال بمرحلة العصف الذهني وجمع الأفكار للموسم الثاني ولم يبدأ بالكتابة بعد.

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