الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

والدها رفض خطوبتهما، كشف غموض اختفاء فتاة المنصورة

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

 كشف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، غموض اختطاف فتاة.

وبالوصول إليها تبين أنها تربطها علاقة عاطفية بشخص حيث رفض والدها خطبتهما فحرضها على الهرب.

ونجح رجال مباحث أول المنصورة في إعادة الطالبة إلى أسرتها بعد بلاغ بتغيبها، حيث تبين أنها تربطها علاقة عاطفية بطالب بمعهد السياحة والفنادق ومعاشرته لها معاشرة الأزواج وتقدم لخطبتها، إلا أن والدها رفض،  فحرضها على ترك المنزل والعيش معه.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة مقيم بنطاق دائرة القسم بغياب ابنته طالبة بمعهد سياحة وفنادق ومقيمة بذات العنوان من المنزل.

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واتهم محرر البلاغ طالب بمعهد سياحة وفنادق ويعمل بائع أسماك ومقيم بندر نبروه، بتحريض ابنته على ترك المنزل.

وتم  استصدار إذن جهات التحقيق وتشكيل جملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وضبط المحرر بشأنه البلاغ، أقر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المبلغ بتركها المنزل.

واعترف المتهم في محضر الشرطة قيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة منذ حوالي 5 أشهر وتقدم لخطبتها إلا أن أهلها رفضوا، فاتفق معها على ترك المنزل من أجل العيش معه والزواج منها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10940 إداري قسم شرطة أول المنصورة، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

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