الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

البيت الأبيض: إيران وراء اختطاف السفينة الإسرائيلية

جون كيربي، فيتو
جون كيربي، فيتو

صفقة الأسرى، اعتبر جون كيربي، منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، أن احتجاز جماعة الحوثي للسفينة الإسرائيلية، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإيران متواطئة في ذلك.

موقف حركة حماس

ومن ناحية أخرى قال القيادي في حماس خليل الحية، مساء اليوم الثلاثاء، "إن الحركة سلمت ردها أمس لمصر وقطر بشأن الهدنة في غزة، وما زلنا ننتظر رد إسرائيل".

 

الهدنة الإنسانية في غزة

وأوضح القيادي في حركة حماس: إننا لا نستطيع هذه اللحظة أن نقول إن هناك اتفاقا، مضيفا: "إذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها، وهناك حوارات منذ شهر ونتبادل الاقتراحات برعاية قطر ومصر بشأن الهدنة".

وتابع: "لن يستطيع نتنياهو والجيش الإسرائيلي تحقيق أي إنجاز ونحن واثقون من هزيمتهم"، لافتا إلي أن الاحتلال يسعى إلى دفع أهالي غزة للنزوح جنوبا ثم إلى خارج القطاع".

طوفان الأقصى، وقال خليل الحية القيادي في حركة حماس: العدو الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز ميداني على الأرض سوى ارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة.

 

هزيمة جيش الاحتلال 

وأضاف: "لن يستطيع نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيق أي إنجاز ونحن واثقون من هزيمتهم".
 

تحويل الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات غزة لثكنات عسكرية

ولفت: قوات الاحتلال حولت مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي إلى ثكنات عسكرية، وتعمل على إخراج المنظومة الصحية في شمال غزة عن الخدمة.

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مسرحية هزلية لجيش الاحتلال


وأشار إلى أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي وجود أنفاق في مستشفى الشفاء مسرحية هزلية لم يصدقها أحد، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل الكذب وفبركة المسرحيات لتبرير استهداف المستشفيات والبنى التحتية.
 

 

هدف إسرائيل 

وأكد: الاحتلال الإسرائيلي يسعى الي دفع أهالي غزة للنزوح جنوبا ثم الي خارج القطاع لمصر، ونحن إذ نؤكد علي أن لا نزوح ولا رحيل وشعبنا في غزة متمسك بأرضه.
 

فتح معبر رفح

وتابع: يجب أن يبقى معبر رفح مفتوحا لإدخال كل احتياجات أهلنا في غزة من مستلزمات الحياة.
 

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المساعدات الإنسانية لغزة

ولفت إلي أن ما يدخل غزة من مواد غذائية لا يعادل 10% من احتياجات القطاع، وفي بعض الأيام تدخل 100 شاحنة إنسانية واغاثية وأيام أخرى 10 شاحنات.
 

المفاوضات بين حماس وإسرائيل

وقال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى إن المفاوضات التي تجرى بين حماس وإسرائيل بواسطة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية هي مفاوضات هدنة مؤقتة أو إنسانية لنقل الضحايا وإدخال المساعدات الطبية للجرحى والمصابين والمساعدات الغذائية لأهالي قطاع غزة المحاصرين تحت الضربات الجوية الإسرائيلية بالقطاع والمستشفيات ومبادلة بعض الأسرى الغير محدد أعدادهم  حتى الآن وبالتالى السيناريو الأكثر احتمالا هو معاودة إسرائيل لاستكمال عدوانها على قطاع غزة مرة أخرى

وأكد فرج في تصريح لفيتو، أن تفاصيل الهدنة غير محدد الملامح حتى الآن وبالتالي ما يتردد عن بنود محددة لاتفاق الهدنة لا يعد سوى اجتهادات شخصية وهذا ما يمكن أن يزاح الستار عنة خلال يوم أو اثنين على الأكثر لكن فى كل الأحوال قضية الأسرى كانت بمثابة ضربة قاصمة لنتنياهو وحكومته حيث أثبت عملية طوفان الأقصى اكذوبة الأمن الإسرائيلي مثلما أثبتت حرب أكتوبر 73 أكذوبة الجيش الذي لا يقهر.

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