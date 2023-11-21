أسواق الذهب تترقب قرارا جديدا من الفيدرالي يؤثر على أسعار المعدن الأصفر

تستمر أسعار الذهب في الصعود خلال الفترة الحالية، وسط العديد من الأحداث الجيوسياسية المؤثرة عليه بمختلف أعيرته، حيث يعد المعدن الأصفر هو الملاذ الأمن لكثير من الناس للحفاظ على قيمة أموالهم من خطر التضخم، والتحوط ضد الأزمات والتقلبات الاقتصادية خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها جميع دول العالم على كافة الأصعدة والمجالات، حيث يراقب الكثيرون خاصة المستثمرون مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

قرار جديد يؤثر على سعر الذهب

يترقب المستثمرون نتائج محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للسوق المفتوحة، والذي من المقرر صدوره مساء اليوم الثلاثاء، للحصول على إشارات حول الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عززت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة توقعات عدم رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

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أسعار الذهب، فيتو

ترقب وتوقع نتائج الاجتماع

ويقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تفاصيل حول اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، مما جعل كافة المستثمرين في حالة ترقب لنتائج هذه الاجتماع، والبحث عن أي إشارات تتعلق بالتغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة، خلال اجتماع الفيدرالي والذي من المقرر انعقاده خلال شهر ديسمبر القادم.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب بمختلف أعيرته بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023، حيث تجاوز سعر الأونصة الواحدة 1980 دولارا، نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.