الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

وفد مدرسة السنبلاوين الرسمية للغات في زيارة لجامعة المنصورة الجديدة

جانب من الزيارة لجامعة
جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

استقبل  اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عبد الله جاد أمين عام جامعة المنصورة الجديدة،زيارة  وفد من مدرسه السنبلاوين  الرسمية للغات بالدقهلية، للتعرف على إمكانيات الجامعة الإنشائية، والبحثية.

 

جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو
جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وتاتي الزيارة باعتبار جامعة المنصورة الجديدة  اولى الجامعات الذكية من جامعات الجيل الرابع بمحافظة الدقهلية،بالإضافة إلى زيارة معامل كليات العلوم، والصيدلة، والطب، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب.

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وترأس وفد المدرسة، عادل سعيد عطية مديرة مدرسه السنبلاوين الرسمية للغات، وضم الوفد بالنيابة عن مجلس الاباء والامناء د اسماعيل محمود اسماعيل،  عتاب حسن محمد الأخصائية الأجتماعية،  نبيل محمد البسيوني أخصائي وخبير اعلامي، وعددًا من المعلمين.

جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو
جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

 وقدمت إدارة المدرسة الشكر والتقرير لرئيس الجامعة للاتحاة الزيارة لطلاب المدرسة، هذا وقد تفقد الوفد معامل كليات العلوم، والصيدلة، والطب.

والتقى الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة  طلاب " مدرسة السنبلاوين الرسمية للغات "، لتعريفهم بالجامعة، وأهميتها في الواقع العملي، ومعرفة البرامج والكليات والتخصصات التي توفرها الجامعة لبناء جيل ذكي متوافق مع متطلبات العمل للمستقبل القريب والبعيد.

جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو
جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

كما اصطحب الوفد السادة عمداء الكليات ومديري البرامج في جولة تفقدية داخل الجامعة، وتقديم شرح واف عن برامجها وأهم معالمها، وقد زار الوفد معمل الكيمياء، والميكروسكوبات، ومعامل الفيزياء، ومعامل التشريح، معامل المهارات ونماذج الذكاء الاصطناعي للتدريب " المحاكاة " وقاعات التدريس الصغيرة، والمدرجات، والمعامل المجهزة، وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأشاد الوفد بالإمكانات الهائلة للجامعة خاصة المعامل الذكية والمحاكاة، التي توفرها جامعة المنصورة الجديدة كما ابدو اعجابهم بإمكانيات جامعة المنصورة الجديدة، على المستوى البحثي والعلمي.

جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو
جانب من الزيارة لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وقال  مدير المدرسة أن الزيارة تأتي وفقًا للخطة التى تنظمها التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية في ضوء تنفيذ الزيارات الخارجية للمشروعات القومية وتفعيلا للمبادارات التي تنفذها المدرسة في ظل الموضوع المحورى للاتحادات الطلابية أنت مبدع بالذكاء الإصطناعي والتربية الإجتماعية شباب رسميتنا من أجل الوطن.

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