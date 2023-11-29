الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع رئيس جهاز طيبة إنشاء مقر جديد للجامعة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر مع رئيس جهاز طيبة،فيتو

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، لمواصلة التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة وجامعة الأقصر، بشأن إنشاء مقر جديد لمبنى الجامعة، والكليات الملحقة بها على مساحة 165 فدانا بالمدينة.

وتم خلال اللقاء دراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض لنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، استكمالًا لمنظومة التعليم الجامعي بمدينة طيبة الجديدة، لخدمة أبناء المحافظة والمدينة.

Advertisements

كما قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بالمرور على عدة مواقع بمدينة طيبة الجديدة، لاختيار موقع  مناسب لإنشاء عمارات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".

واستكمل رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، جولته بالمرور على المجمع الترفيهي، والذى بدأ العمل به، حيث يحتوى على ( غرف فندقية - مجمع مطاعم وكافيهات – ألعاب مائية -  مبنى بولينج – منطقة ترفيهية)، وسوف يخدم مدينة طيبة الجديدة ومحافظة الأقصر، ويساعد في جذب الاستثمار بالمدينة.

وقال المهندس علاء عبداللاه مصطفى، إنه تم بيع 12 محلًا تجاريا بأنشطة متنوعة بمساحات تتراوح من 22 م٢: 66 م٢، بمناطق مختلفة بمدينة طيبة الجديدة بالمزاد العلني، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المحال التجارية التي تم بيعها بأنشطة " مطعم، وسوبر ماركت، وكافتيريا، ومكتبة، ومواد غذائية، وملابس "، بإجمالي قيمة بيعية حوالي 26 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية بالمدينة، نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر رئيس جامعة الاقصر رئيس جهاز طيبة رئيس جهاز طيبة الجديدة فيتو إنشاء مقر جديد جامعة الاقصر

مواد متعلقة

أرض مطار البالون بالأقصر تشهد إطلاق 30 رحلة اليوم

إقبال المواطنين على الشراء من مبادرة كلنا واحد في ظل نقص السكر (صور)

نوبي خضري أقدم موزع صحف لـ فيتو، رحلة 30 عاما في خدمة القارئ الأقصري

استمرار أعمال مشروعات حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

تحرير 35 محضر ومخالفة تموينية بالأقصر

وكيل تعليم الأقصر يستنكر عدم حضور الطلاب ويطالبهم بالانضباط

غدًا، رئيسة المجر تزور الأقصر لأول مرة في جولة سياحية

"قادرون باختلاف" يواصل تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع بالأقصر

الأكثر قراءة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر بدون غرامة

الكهرباء تعلن توفير 26 خدمة إلكترونية عبر المنصة الموحدة

ليفربول وآرسنال يدخلان صراع التعاقد مع مبابي

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

مفتي الجمهورية يحيي الصمود الفلسطيني في مواجهة غطرسة وهمجية الكيان الإسرائيلي

المزيد
الجريدة الرسمية