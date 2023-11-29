إصابة شابين بفلسطين في إطلاق نار من آليات إسرائيلية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن آليات إسرائيلية متمركزة شرق بيت حانون أطلقت النار وأصابت شابين.

منظمة الصحة العالمية

وعلى جانب آخر وصفت منظمة الصحة العالمية المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة بأنها "قطرة في محيط".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالجة قد تشكل تهديدًا أكبر لحياة المدنيين في قطاع غزة مقارنة بالقصف العسكري. وتشير التقارير إلى انتشار الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي بشكل واسع بين الأطفال في المرافق المكتظة التي يعيش فيها حوالي 1.1 مليون شخص.

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أمراض مزمنة

وعلى الجانب الأخر يعاني المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان من نقص حاد في الرعاية الصحية وعدم تلقي العلاج اللازم. هذا يعزز المخاطر الصحية للسكان ويعرض حياتهم للخطر.

رغم استمرار الهدنة المؤقتة لليوم السادس بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، ووسط مناقشات حثيثة من أجل تمديدها، خرقتها القوات الإسرائيلية مجددًا.

قذائف غرب محافظة خان يونس

فقد أفاد مراسل العربية الحدث، اليوم الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية استهدفت بالقذائف غرب محافظة خان يونس، جنوب القطاع.

كما استهدفت القذائف الإسرائيلية المحافظة الوسطى في غزة.

خرق سابق

أتى هذا الخرق ليضاف إلى خرق سابق، أمس الثلاثاء، حين أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، فضلا عن مخيم الشاطئ شمال غزة، وحي الشيخ رضوان.