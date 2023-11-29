شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

نجح مقدم البرامج البريطاني الشهير بيرس مورجان، في وضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها أوميد سكوبي في كتابه الجديد، Endgame حول علاقته مع الملكة كاميلا.

ويزعم سكوبي في الكتاب الذي يتحدث عن العائلة المالكة البريطانية، أن بيرس وكاميلا "يستمتعان بمحادثات منتظمة على الهاتف.. ومع ذلك، في عموده الجديد لصحيفة ذا صن، انتقد بيرس بشدة هذا الادعاء ووصفه بأنه "أكاذيب".

لم أجرِ محادثة هاتفية واحدة مع الملكة

وأجاب بيرس غاضبًا: "الحقيقة هي أنني لم أجرِ محادثة هاتفية واحدة مع صاحبة الجلالة طوال حياتي". وتمسك بيرس بإصراره على أن كاميلا لم تكن على اتصال به عندما استقال من برنامج "جود مورنينج بريتان" في عام 2021، بعد أن اتهم ميجان ماركل بـ "الكذب" بشأن العائلة المالكة خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري.

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رسائل من أعضاء العائلة المالكة

واستمر بيرس في الحديث عن ادعاءات سكوبي في الكتاب: "لم يكن لدي أي اتصال مع الملكة كاميلا في تلك الفترة على الإطلاق.. لقد فعلت ذلك مع بعض أفراد العائلة المالكة، كما قلت في ذلك الوقت، ولكن ليس كاميلا".

جاء ذلك بعد أن ادعى بيرس أنه تلقى "بعض الرسائل من أعضاء العائلة المالكة بعد أن دافع عنهم ردًا على ادعاء ميجان بوجود "محادثات" في العائلة المالكة حول لون بشرة ابنها آرتشي بينما كانت حاملًا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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