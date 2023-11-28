جيش الاحتلال يزعم احتجاز حماس جثامين 3 جنود إسرائيليين في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أبلغ عائلات ثلاثة جنود عن مقتلهم، في السابع من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن حركة "حماس" تحتجز جثامينهم.

جيش الاحتلال يزعم احتجاز جثامين 3 جنود في غزة

وحسب صحيفة "جورزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "حماس تحتجز جثامين الجنود الثلاثة الذين اختطفوا، يوم 7 أكتوبر الماضي".

وأكد البيان، أن "إقرار مقتل الجنود الثلاثة جاء بناء على إقرار وفاتهم من قبل الحاخام الأكبر للجيش وبناء على معلومات ذات مصداقية عالية وما توفر من مجمل الأدلة".

ثم أضاف الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم إجراء مراسم العزاء لاثنين من الجنود الثلاثة، غدا الأربعاء".

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

تسليم 10 أسرى إسرائيليين لدولة الاحتلال

ومن المقرر تسليم 10 أسرى إسرائيليين، بالإضافة لأجنبين اثنين، والذين جرى أسرهم من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان إن ممثلي الصليب الأحمر نقلوا 10 أسرى إسرائيليين واثنين من تايلاند إلى مصر.

وأوضح أن "قافلة الرهائن العائدين إلى إسرائيل تشق طريقها عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء قواتنا في معبر كرم أبو سالم. وسيقوم ممثلو المؤسسة الأمنية بالتحقق من هوية الأسرى العائدين إلى نقطة الالتقاء"، حسبما ذكر البيان.

في المقابل، وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.