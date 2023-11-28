نجت من 12 سنة سجنًا، حكاية نفوذ حماد أصغر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال (فيديو)

أفرجت إسرائيل أمس الإثنين عن الأسيرة الفلسطينية نفوذ حماد، أصغر أسيرة في السجون الإسرائيلية.

وتعتبر نفوذ حماد أصغر أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية وقد اعتقلت في شهر ديسمبر 2021 من مدرستها وكانت حينئذ بعمر الـ 14 عاما بتهمة محاولة طعن مستوطنة، وقبل أسبوعين أصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي مدة 12 عاما، وها هي اليوم داخل منزلها وبين أهلها بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل.

وكان من المفترض أن يفرج عن حماد ضمن الدفعة الثانية لصفقة تبادل الأسرى، ليتم لاحقا ضم اسمها إلى الدفعة الرابعة من الأسرى المحررين.

Advertisements

وتداول نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو للم شمل الأسرة حماد مع عائلتها بعد عامين من السجن.

وقبل وقت سابق من الافراج عنها أكد جاد حماد، والد أصغر الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نفوذ حمّاد، أن "منظمةً إسرائيليةً طالبت جيش الاحتلال بعدم الإفراج عنها"، مشيرًا إلى أنّ العائلة "تعيش كابوسًا، وتريد الاطمئنان على ابنتها".

ونقل حماد عن شهود عيان قولهم إن ابنته كانت موجودةً في أحد المستشفيات، غير مستبعد أن تكون تعرضت للضرب والاعتداء من قِبل الاحتلال.

وأضاف أنه علم قبل قليل بأن ابنته قد تكون موجودةً في سجن الدامون، مطالبًا بعودة ابنته إلى منزلها، ومشيرًا إلى أن "الاحتلال يريد تهجيرنا من منطقة الشيخ جراح".

إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا



من جانب آخر أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن 11 أسيرًا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.



وجاء في بيان للجيش "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفًا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".

صفقة تبادل الرهائن



وورد في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس" أنه "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وتابع البيان "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

كذلك قالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن إسرائيل ستطلق سراح 30 طفلًا فلسطينيًّا و3 نساء بموجب اتفاق الهدنة.