صورة ترصد تسليم القسام وسرايا القدس أسيرة إسرائيلية برفقة كلبها

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء صورة ترصد تسليم كتائب القسام وسرايا القدس لأحدي الأسيرات الإسرائيليات المحتجزين داخل غزة منذ بدء طوفان الأقصى برفقة "كلبها" دون أن تصيبهما أية أضرار.

تسليم اسيرة إسرائيلية برفقة كلبها

وكانت وسائل أعلام إسرائيلية أفادت بأن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

صورة لتسليم عناصر "القسـ.ـام" و"سرايـ.ـا القـ.ـدس" أسيرة إسرائيلية برفقة كلبها pic.twitter.com/9x4lzMJOKh Advertisements November 28, 2023



تسليم 10 أسرى إسرائيليين لدولة الاحتلال



ومن المقرر تسليم 10 أسرى إسرائيليين، بالاضافة لأجنبين اثنين، والذين جرى أسرهم من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان إن ممثلي الصليب الأحمر نقلوا 10 أسرى إسرائيليين واثنين من تايلاند إلى مصر.

وأوضح أن "قافلة المختطفين العائدين إلى إسرائيل تشق طريقها عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء قواتنا في معبر كرم أبو سالم. وسيقوم ممثلو المؤسسة الأمنية بالتحقق من هوية الأسرى العائدين إلى نقطة الالتقاء"، حسبما ذكر البيان.

مشاهد من تسليم كتائب القسام وسرايا القدس الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة. pic.twitter.com/qfGxddCiTj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2023



في المقابل، وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.

كما وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

