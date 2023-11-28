سرايا القدس تعلن تسليم أسرى إسرائيليين مدنيين ضمن الدفعة الخامسة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت السرايا في بيان: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل". وأضاف البيان أن تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم يتعلق بـ"فئة المدنيين".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في خطاب يوم الجمعة الماضي إن الأسرى الإسرائيليين من ضباط وجنود لن يخرجوا دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وقال "سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى".

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إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعا.

وجرى اليوم إطلاق سراح 30 فلسطينيا (أطفال ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية خارج اتفاق الصفقة.



تسليم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، نشرت مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد ترصد لحظة تسليم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وسرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- في غزة لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الأحمر، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.