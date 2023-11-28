الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سرايا القدس تعلن تسليم أسرى إسرائيليين مدنيين ضمن الدفعة الخامسة

الأسرى الإسرائيليون،
الأسرى الإسرائيليون، فيتو

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

 

اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت السرايا في بيان: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل". وأضاف البيان أن تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم يتعلق بـ"فئة المدنيين".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في خطاب يوم الجمعة الماضي إن الأسرى الإسرائيليين من ضباط وجنود لن يخرجوا دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وقال "سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى".

Advertisements

إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعا.

وجرى اليوم إطلاق سراح 30 فلسطينيا (أطفال ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية خارج اتفاق الصفقة.


تسليم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، نشرت مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد ترصد لحظة تسليم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وسرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- في غزة لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الأحمر، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 10 أسرى في غزة ضمن الدفعة الخامسة

صورة ترصد تسليم القسام وسرايا القدس أسيرة إسرائيلية برفقة كلبها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سرايا القدس أسرى إسرائيليين حركة الجهاد الإسلامي الاسري الإسرائيليين حماس إسرائيل الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة

مواد متعلقة

لحظة وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

سرايا القدس: واجهنا أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلما (فيديو)

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

مصادر: التراجع في قرار تأجيل موسم تصدير البرتقال فات أوانه

أول قرار من مارسيل كولر للاعبي الأهلي بعد التعادل أمام سموحة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أحمد فهمي: طلاق أهلي أثر عليا ومتخربش البيت في الطلاق كلمة جاهلة 

نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي أمام سموحة: حاجة تعل

الحزن يظهر على الخطيب أثناء مباراة الأهلي وسموحة ويغادر الملعب قبل النهاية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية