الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بدء عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة إلى الصليب الأحمر

الرهائن الإسرائيليون،
الرهائن الإسرائيليون، فيتو

أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، ببدء عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر منذ قليل، تمهيدا لنقلهم إلى دولة الاحتلال.

في السياق ذاته، نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتي تأتي ضمن اتفاق الهدنة.

 

أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

1- أحمد نواف نياز سلايمة. 
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة. 
3- قسامح محمود موسى عطون 
4- محمد عماد ابراهيم عطون 
5- آدم محمود محمد ابو حامد 
6- حمزة زرائد حمزة مغربي 
7- محمد ممدوح كمال حمد 
8- على مروان فؤاد علم 
9- محمود خليل احمد سلايمة 
10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو 
11- محمد محمود حمامرة.
12- يزن حمزة شاهر عفانة 
13- مالك محمد عرفات ديبة 
14- مومن محمد نايف صليبي
15- محمد عهد يونس شطارة 
16- اسيل سميح خضر 
17- آية جلال محمد تميمي 
18- ربى فهمي دار عاصي 
19- هالة عمر ابرايه غنام 
20- شدا محمد صالح برغوثي 
21- لميس ماهر ابو عرقوب 
22- فيروز عبد الله سلامة 
23- شيماء احمد هندي 
24- حنين اكرم مساعيد 
25- خلود نضال شتيوي 
26- اميمة عبد الله بشارات 
27- مرفت منير حشيمة 
28- ميرفت محمود العزة 
29- منال دودين 
30- تريا محمود أبو الهوى

Advertisements

 

هدنة اليوم الخامس في غزة

وتشير الأوضاع في غزة إلى التزام القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس بالهدنة بين الجانبين ولليوم الخامس على التوالي بعد تمديد وقف لإطلاق النار استمر 4 أيام في آخر لحظة ليومين إضافيين من أجل إتاحة الفرصة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

أول تعليق من كتائب القسام على خرق قوات الاحتلال للهدنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى جيش الاحتلال إسرائيل فلسطين غزة الرهائن الاسرائيليين غزة الان

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات ما بعد العدوان على غزة

رئيس أركان الاحتلال يعترف: الجيش والاستخبارات فشلوا في الـ7 من أكتوبر

جيش الاحتلال يعلن إصابة عدد من الجنود في انفجار عبوة ناسفة في شمال غزة

الأكثر قراءة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

3 أهداف وحالتا طرد، بيراميدز يخطف فوزا مثيرا من الإسماعيلي

بحضور رئيس المخابرات المصرية، تفاصيل اجتماع 4 أجهزة سيادية في قطر لبحث هدنة غزة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الفئات المعفاة من أعباء التأمين الصحي الشامل

تخفيف عقوبة حبس زوج المذيعة أميرة شنب لـ 6 شهور في واقعة عقر كلب

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

8 إجراءات لا تعرفها عن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية