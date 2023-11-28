بدء عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة إلى الصليب الأحمر

أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، ببدء عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر منذ قليل، تمهيدا لنقلهم إلى دولة الاحتلال.

في السياق ذاته، نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتي تأتي ضمن اتفاق الهدنة.

أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

1- أحمد نواف نياز سلايمة.

2- معتز خضر محمد خميس سلايمة.

3- قسامح محمود موسى عطون

4- محمد عماد ابراهيم عطون

5- آدم محمود محمد ابو حامد

6- حمزة زرائد حمزة مغربي

7- محمد ممدوح كمال حمد

8- على مروان فؤاد علم

9- محمود خليل احمد سلايمة

10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو

11- محمد محمود حمامرة.

12- يزن حمزة شاهر عفانة

13- مالك محمد عرفات ديبة

14- مومن محمد نايف صليبي

15- محمد عهد يونس شطارة

16- اسيل سميح خضر

17- آية جلال محمد تميمي

18- ربى فهمي دار عاصي

19- هالة عمر ابرايه غنام

20- شدا محمد صالح برغوثي

21- لميس ماهر ابو عرقوب

22- فيروز عبد الله سلامة

23- شيماء احمد هندي

24- حنين اكرم مساعيد

25- خلود نضال شتيوي

26- اميمة عبد الله بشارات

27- مرفت منير حشيمة

28- ميرفت محمود العزة

29- منال دودين

30- تريا محمود أبو الهوى

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هدنة اليوم الخامس في غزة

وتشير الأوضاع في غزة إلى التزام القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس بالهدنة بين الجانبين ولليوم الخامس على التوالي بعد تمديد وقف لإطلاق النار استمر 4 أيام في آخر لحظة ليومين إضافيين من أجل إتاحة الفرصة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.