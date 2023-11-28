الصحة الفلسطينية: غزة تحتاج لملايين الدولارات من أجل عودة الحياة إلى المستشفيات

قالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات شمال غزة أصبحت غير قادرة على توفير الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بسبب القصف الذي طال المشتشفى، ولم يقتصر الأمر أيضا على الشمال فقط لكن القطاع الصحي الكامل في غزة يشهد تدهور بسبب الحرب التي استمرت 49 يوما.

وأوضحت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنظومة الصحية فى غزة تحتاج إلى ملايين الدولارات من أجل عودة الحياة مجددا فى المستشفيات، إلى القطاع الصحى وبناء المستشفيات، من أجل معالجة المرضى والمصابين من الحروب.

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وطلبت وزارة الصحة الفلسطينية، من المنظمات الدولية بسرعة التدخل من أجل إنقاذ الحياة في قطاع غزة، لافتة إلى أن إرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية نحو 240 شهيدا نتيجة الاشتباكات التي تحدث بين المواطنين والجيش الإسرائيلي منذ بداية طوفان الاقصى، 7 أكتوبر الماضى.