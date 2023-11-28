أول تعليق من كتائب القسام على خرق قوات الاحتلال للهدنة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية خرقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.



وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي "القسام" تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح.



التزام كتائب القسام بالهدنة



وأضاف: "من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".



ومن جانبه زعم جيش الاحتلال أنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".



ولفتت قناة روسيا اليوم أنه في وقت سابق اليوم أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شمال غربي قطاع غزة، وتصاعد أعمدة من الدخان في المنطقة.

Advertisements



إطلاق النيران على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ

ولفت التقرير إلي أن القوات الإسرائيلية فتحت النار من الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.



ووفقا لشهود عيان سمع دوي إطلاق كثيف للنار صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات إسرائيلية في الأجواء شمال القطاع.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن القوات الإسرائيلية ترفض لغاية اللحظة السماح بإدخال الوقود لتشغيل المشافي في شمال القطاع.

