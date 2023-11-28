الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من كتائب القسام على خرق قوات الاحتلال للهدنة

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية خرقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.


وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي "القسام" تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح.


التزام كتائب القسام بالهدنة


وأضاف: "من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".


ومن جانبه زعم جيش الاحتلال أنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".


ولفتت قناة روسيا اليوم أنه في وقت سابق اليوم أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شمال غربي قطاع غزة، وتصاعد أعمدة من الدخان في المنطقة.

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إطلاق النيران على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ

ولفت التقرير إلي أن القوات الإسرائيلية فتحت النار من الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.


ووفقا لشهود عيان سمع دوي إطلاق كثيف للنار صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات إسرائيلية في الأجواء شمال القطاع.


وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن القوات الإسرائيلية ترفض لغاية اللحظة السماح بإدخال الوقود لتشغيل المشافي في شمال القطاع.
 

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كتائب القسام حماس غزة حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة قطاع غزة

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