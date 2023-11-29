الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

السكة الحديد،فيتو
السكة الحديد،فيتو

 

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قطارات الدرجة الثانية تذكرة مجانية لقطارات القطارات المكيفة والعادية قطارات تحيا مصر ذوي الهمم ومكفوفي البصر اصحاب المعاشات تخفيضات على تذاكر السكة الحديد

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الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

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