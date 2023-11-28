الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

محاولة تسميم زوجة قائد عسكري أوكراني بـمعادن ثقيلة، اعرف التفاصيل

رئيس جهاز الاستخبارات
رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فيتو

نُقلت ماريانا بودانوفا زوجة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، إثر تعرضها لـ"التسميم بمعادن ثقيلة".

 التسميم  بمعادن ثقيلة 

 

وقالت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر استخباراتية، الثلاثاء، إن الزوجة تخضع حاليا للعلاج من أجل إنقاذ حياتها.

وذكرت مصادر عسكرية أن هذه المواد لا تستخدم بأي شكل من الأشكال في الحياة اليومية أو في الشؤون العسكرية، موضحة أن وجودها يشير إلى "محاولة تسميم متعمدة".

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10 محاولات اغتيال


ويجري التحقيق حاليا في ملابسات الحادثة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال كيريل بودانوف في وقت سابق إنه نجا من 10 محاولات اغتيال، إحداها كانت بهجوم صاروخي استهدف مكتبه في كييف قبل بضعة أشهر.

والعديد من المعادن كالحديد والزنك مثلا تعد ضرورية للجسم ليؤدي وظائفه بالشكل الصحيح لكن بكميات قليلة جدا.

وقد يحدث التسمم نتيجة للتعرض الصناعي والمهني لهذه المعادن، أو تلوث الهواء أو الأطعمة وغيرها.

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الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هجوم صاروخي التسميم بمعادن ثقيلة جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

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