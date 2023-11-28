يضم 40 شخصا من 17 جنسية، "العربية لحقوق الانسان" تشكل فريق دولي لمتابعة انتخابات الرئاسة

أعلن "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تشكيل فريق دولى مكون من 40 شخصا من 17 جنسية حول العالم لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح شلبي أن المنظمة أتمت الاستعدادات للنهوض بمهمة متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، مشيرًا إلى أن فريق مركزي لدى الأمانة العامة للمنظمة بمقرها في القاهرة قد تابع مجريات الانتخابات بصفة منتظمة منذ مطلع سبتمبر الماضي في سياق التحضير، بما في ذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي شملت الترخيص لمنظمات غير حكومية دولية بينها المنظمة ومنظمات محلية بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2023، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي شملت فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وإقرار القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية.

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وأضاف "شلبي" أن الفريق "يضم 40 متابعًا من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح "شلبي" أن "فريقًا بحثيًا يضم عدد من الخبراء في القانون والعمليات الانتخابية قد انتهوا مساء أمس من تحليل للتشريعات الانتخابية الحاكمة للانتخابات الرئاسية الجارية في مصر، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات الناخبين، ومنح الرموز للمرشحين، وغيرها.

وحول الجهود التي يعتزم الفريق إجراؤها خلال الفترة المقبلة، قال منسق الفريق إن "فريق المتابعين الدوليين للمنظمة المرخص لهم سيبدأ مرحلة جديدة من العمل بداية من يوم غد الأربعاء، حيث تبدأ غرفة العمليات المركزية عمليات المتابعة من خلال التنسيق مع المراقبين خارج مصر لمتابعة مجريات التصويت في دولهم خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، مضيفا: "كما تم توزيع فريق المراقبين إلى ستة فرق لمتابعة مجريات التصويت في داخل البلاد خلال الفترة 10 إلى 12 ديسمبر".

وأشار الى أنه سيتم تقسيم المشاركين بين خمسة فرق إقليمية جوالة، بالإضافة إلى فريق الغرفة المركزية، وتشمل الفرق الإقليمية مناطق 1 إقليم قناة السويس، 2 فريق شرق الدلتا، 3 فريق غرب الدلتا، 4 فريق إقليم القاهرة الكبرى، 5فريق الصعيد، وأن كل فريق إقليمي سيقوم بتغطية عينات متنوعة مختارة لكي تكون عينات معبرة من 15 محافظة مصرية، يتولى كل فريق إقليمي تغطية ثلاثة محافظات في الإقليم المستهدف على مدار أيام التصويت الثلاثة، بحيث تشمل دائرتين كحد أدنى في كل محافظة في المحافظات الثلاثة المختارة".