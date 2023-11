نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل عن تكنولوجيات مرافق مياه الشرب والصرف

11/28/2023 11:17:54 AM

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل بعنوان "كيفية استفادة قطاع المياه والصرف الصحي بمصر من الإبتكارات"، والتي نظمتها شركة (SUEZ) العالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي وإدارة الحمأة، لكيفية الاستفادة من الابتكارات المحلية والعالمية في قطاع المرافق، بهدف نقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال المياه والصرف الصحي إلى مصر وتطبيقها، وذلك استجابة لدعوة الدكتور سيد إسماعيل، للشركة، في اليوم العالمي للابتكار في مجال المياه والصرف الصحي فى يونيو الماضي بباريس.

وتم عقد ورشة العمل بحضور وفد من مسئولى شركة SUEZ العالمية، ضم كلا من: مدير الإدارة الإستراتيجية، المسئول عن مشروعات أفريقيا، نائب مدير عام تطوير الأعمال، خبير معالجة الحمأة، مدير إدارة مشروعات المياه وخبير إدارة المدن، بجانب مشاركة ممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناولت ورشة العمل، مناقشة موضوعات متنوعة، منها ما يخص أحدث تكنولوجيات معالجة الحمأة، لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة منها، مثل تكنولوجيا الهضم المتقدم بالتسخين الحراري (Advanced Digestion with Temperature-Phased Anaerobic Digestion)، وتكنولوجيا تكثيف الحمأة(Biomass Densification)، والتكنولوجيا المتعددة لإعادة الاستخدام (Multi-Process for Reuse)، وتكنولوجيا التجفيف الفائق بالتكييف الحراري (Ultra Dewatering with Thermal Conditioning)، وتكنولوجيا وحدة إنتاج الطاقة من الحمأة (Sludge Energy Recovery Unit)، وذلك اتساقا مع استراتيجية قطاع المرافق في إعادة الاستخدام الآمن للحمأة بدلا من التخلص منها، حيث تهدف تلك التكنولوجيات إلى تحقيق فاعلية أعلى في عملية الهضم البيولوجي للحمأة، وتحسين جودة المنتج النهائي، وزيادة إنتاج الغاز الحيوى، وزيادة تركيز وتجفيف المواد الصلبة بها، والاستفادة من الغاز الحيوي بتوليد الطاقة المطلوبة لتشغيل المحطات.

كما ناقش الحضور أحدث التكنولوجيات المستخدمة في إدارة شبكات المياه، بهدف تقليل الفاقد والحفاظ على المياه المستخدمة، حيث أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى حجم مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التي يتم تنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، بغرض تقليل فواقد الشبكات، وذلك اتساقًا مع خطة ترشيد استهلاك المياه الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري.

وخلال ورشة العمل، أفاد ممثلو شركة SUEZ، بأنه جار إنشاء مركز تدريب في مصر، بغرض نقل المعرفة بين العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يهدف المركز إلى استكمال منظومة المعرفة بالتطبيق العملى.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها فى استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة رضا العملاء، مع الأخذ فى الاعتبار تخفيض التكاليف.