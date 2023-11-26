الأحد 26 نوفمبر 2023
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عقارات

5 أسئلة توضح كل ما تريد معرفته عن شقق الطرح التكميلي سكن كل المصريين 3

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

يطرح الكثير من المواطنين الحاجزين لشقق وزارة الاسكان والراغبين فى التقديم عدد من التساؤلات حول الإعلان التكميلي الذى أعلنت عنه الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ونستعرض أبرزها كالتالي:

-هل التقديم على شقق الطرح التكميلي متاح لكل المواطنين ؟

التقديم على شقق الطرح التكميلي يقتصر على المواطنين المتقدمين على الإعلان الأصلي لشقق سكن كل المصريين 3 وهم خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز.

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ما هو موعد التقديم على شقق ؟

فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg".

 

ما هى أسعار شقق الطرح التكميلي ؟

سجل سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

 

ما هو موعد تسليم الشقق ؟

الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عامًا.

وما هى أماكن الشقق الجاهزة للتسليم ؟

الوحدات الجاهزة للتسليم، يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

تعرف على خطوات استلام شقق سكن مصر

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

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