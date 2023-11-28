الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الدقهلية

اسعار البقوليات اليوم،
اسعار البقوليات اليوم، فيتو

 أسعار البقوليات، ارتفعت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، بجميع منافذ البيع ومحال العطارة على مستوى المحافظة.

وتنوعت الأسعار حسب الحجم في المحال التجارية على النحو الآتي:

أسعار البقوليات اليوم

- سعر الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

-سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 26 إلى 33 جنيها.

-سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنه 900 بلغ 42 جنيها.

أسعار العدس

-سعر العدس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها

Advertisements

-وسعر الكيلو بمحلات العطارة من 48 إلى 60 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.

أسعار البقوليات

-سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها.

-الحمص الحبة الكبيرة من 45 جنيها إلى 55 جنيهًا.

-سعر ذرة الفيشار  55 جنيها.

-سعر اللوبيا بلغ  80جنيها.

-سعر الفاصوليا البيضاء من 80 جنيها إلى 68 جنيها.

أسعار المكرونة في أسواق الدقهلية

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 11 جنيه و350 جراما بسعر 7 جنيهات. 

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 13 جنيها.

إيطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 13 جنيها.

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيهات.

مكرونة مصرية 500 بسعر 11 جنيها.

سعر مكرونة 350 جراما بسعر 10 جنيهات.

عواد مكرونة كيلو 24جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

الكيس 800 جرام بسعر 20 جنيه في المحلات الخاصة.
 
بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 12 جنيه.

والكيس 350 جراما يباع بسعر 6.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 25 جنيها. 

تراجع فاتورة واردات مصر من العدس

وفي سياق آخر، كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، تراجع فاتورة واردات مصر من  العدس خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”. 

فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ  5 ملايين و 293 ألف دولار. 

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونًا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221  ألف دولار.

أسعار البقوليات اليوم الإثنين 27-11-2023 في قنا

عضو شعبة الذهب: البورصة السلعية تساهم في استقرار أسعار الأسواق والسبائك الأكثر مبيعا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البقوليات اليوم أسعار البقوليات اسعار العدس البقوليات اليوم الثلاثاء البقوليات اليوم التجارة الخارجية الفاصوليا البيضاء اليوم الثلاثاء لسان العصفور محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13

الإسكان تعلن عن طرح تكميلي لشقق جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

استمرار حملات دعم المرشح الرئاسي السيسي في المحافظات (صور)

أحرجت جيش الاحتلال، مجندة إسرائيلية تطلق النار علي مستوطنين بالخطأ بدلًا من فلسطينيين

فيلم حسن الرداد يستمر في تصدر شباك التذاكر بـ136 ألف جنيه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أخبار مصر: عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية، عطل مفاجئ يضرب خدمة الطوارئ بإسرائيل، تمرد بجيش الاحتلال، صور غزة بعد الدمار

حقيقة مفاوضات الزمالك مع خوسيه لويس

Advertisements

منوعات

المزيد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية