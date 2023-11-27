عضو شعبة الذهب: البورصة السلعية تساهم في استقرار أسعار الأسواق والسبائك الأكثر مبيعا

يواصل معرض نيبو للذهب فعالياته لليوم الثاني على التوالي المقام في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي، حيث يعرض المشاركون بالمعرض العديد من الأشكال المختلفة من المشغولات الذهبية بأعيرتها المتنوعة.

ويبلغ عدد المشتركين في معرض الذهب 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض الذهب " نيبو" أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

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وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

طرح الذهب للتداول في البورصة السلعية

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح الذهب للتداول في البورصة السلعية ضمن جهود الحكومة لزيادة الشفافية في بيانات العرض والطلب وضبط الأسعار والدفع نحو استقرار السوق.

وتعكف الوزارة علي استكمال الأطر التنظيمية لآليات التداول بما يضمن نجاح التجربة في تحقيق المستهدف، فضلا عن إعادة النظر في المنصة الالكترونية للبورصة السلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة.

وأكد أحمد فهيم، عضو الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة والشريك المؤسس لجلود ايرا، أهمية البورصة السلعية للقطاع سواء لأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية وكذلك المستهلكين، لاسيما وأنها ستعمل علي إعادة التوازن للسوق الذي يعاني من إضرابات عدة متأثرة بالأحداث الاقتصادية والسياسية المختلفة.

إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية

وأوضح على هامش مشاركتهم في معرض "نيبو" للذهب والمجوهرات المقام في مركز مصر للمعارض في الفترة من 26 الى 28 نوفمبر الحالي، أن قرار الحكومة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للقادمين من الخارج، انعكس إيجابيا على أسعار الذهب في المصري والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح فيهم، أن العمليات التصنيعية في الذهب ليس لها علاقة بالتغير السعري في السوق، مرجعًا تقلبات الأسعار لعدة عوامل منها الاضطرابات في الأسواق العالمية والتغيرات في سعر الصرف، بجانب قوة العرض والطلب. .

و أشار فيهم إلى أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قامت بدور جيد في زيادة الحصيلة الدولارية من خلال المطالبة بزيادة فترة التحصيل من 7 إلى 30 يوم ما يساهم في انتعاش حركة الصادرات، وذلك فيما يتعلق بجهود الدولة حول زيادة الصادرات من الذهب.

شراء الذهب أون لاين

وقال إن فكرة شراء الذهب أون لاين عبر المواقع الإلكترونية، ليست جديدة ومتواجدة في الدول الأوروبية والخليج، حيث أن العالم يعمل بالنظام الإلكتروني حاليا، وهي فكرة بدأت تحظى بالقبول داخل السوق المحلية.

وأكد أن عام 2023 كان الأكثر إقبالا علي شراء السبائك والجنيهات الذهبية في مصر، مقارنة بحجم الطلب على المشغولات الذهبية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية ورغبة المستهلكين في استثمار مدخراتهم في قطاع السبائك بدلا من الاستخدام الشخصي.

مشروع دمغ الذهب بالليزر

وفي نفس السياق، أكد جاهزية تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر، حيث أنه يتم وضع باركود على معظم المنتجات ما يضمن تطابق الكميات المباعة مع المعروض والقضاء علي أي تلاعب، لافتًا إلى أن مركزية دمغ المصوغات والموازين من قبل مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين تدعم جهود القطاع لتعزيز الصادرات.

وفيما يتعلق بإطلاق أول مكانية ATM لشراء السبائك الذهبية خلال معرض نبيو في دورته الحالية، قال "فيهم" إنه من الجيد ظهور تطورات تخدم قطاع الذهب وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا أن هذه الفكرة مطبقة في السوق الأوروبية منذ 10 سنوات.

وشدد فهيم، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في القطاع تتضمن إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية والفضية في منطقة العباسية على مساحة ألف متر مربع.

وأوضح، أن الاستثمارات المبدئية للمصنع بالمرحلة الأولى تصل إلى 500 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح من 50 إلى 100 كيلو يوميا في مجال السبائك الذهبية.

من جانبه قال أسامة زرعي عضو الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة إن هناك خطة توسعية تستهدف زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال التواجد في الدول الخليجية ، وأبرزها المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

وأشار إلى تسهيلات جديدة للمواطنين لشراء الذهب من خلال نظام التقسيط، والتعاقد مع 7 شركات للتمويل الاستهلاكي لتوفير خدمات التقسيط لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة والمساهمة في تقديم تسهيلات شرائية.

مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة

وكان وزير التموين قد وجه بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتي تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلي 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كجم.

يذكر أن صادرات مصر من الذهب والحلي والمشغولات الذهبية تراجعت خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.158 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4%.

ورصدت فيتو العديد من المشغولات الذهبية التي تبلور حرص بعض شركات الذهب المشاركة في المعرض على دعم وتأييد القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أبرز المشغولات الذهبية المعروضة

وتعد أبرز المشغولات الذهبية المعروضة في هذا الصدد، مجموعة من السلاسل الذهبية، والتي تحتوي على خريطة فلسطين، إضافة إلى شال عليه علم فلسطين بجانب صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما رصدت " فيتو " أبرز الأشكال التي تم عرضها من جانب الشركات المشاركة بالمعرض، مثل " منبه " من الذهب، وقفل بالمفتاح الخاص به، وكذلك سلسلة على شكل ثعبان من الذهب الخالص، وكذلك نظارات شمسية مصنوعة من الذهب.