الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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منوعات

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

رئيسة بلدية باريس
رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، فيتو

شنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، أمس الإثنين، هجوما حادا على منصة إكس، تويتر سابقًا، معلنة انسحابها منها، ووصفتها بأنها "بالوعة صرف صحي عالمية عملاقة"، مضيفة أنها "تدمر ديمقراطياتنا"، من خلال نشر إساءات ومعلومات مضللة.

مزاعم معاداة السامية

وكان إيلون ماسك قبل أن يشتري منصة تويتر عام 2022، سرّح آلاف الموظفين، من بينهم مشرفو المحتوى، وغيّر علامتها التجارية إلى (إكس)، وفقدت المنصة العديد من كبار المعلنين، وتعرضت لانتقادات شديدة بما في ذلك من البيت الأبيض، بسبب عدم اتخاذها إجراءات كافية للحد من معاداة السامية.
فيما قالت هيدالجو في منشورات طويلة باللغتين الإنجليزية والفرنسية: "هذه المنصة ومالكها يتعمدان تأجيج التوترات والصراعات"، مشيرة إلى تلاعب ومعلومات مضللة ومعاداة للسامية، وهجمات على علماء وخبراء مناخ ونساء وليبراليين، حسب مزاعمها.

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 بالوعة صرف صحي

وأضافت هيدالجو، السياسية الاشتراكية التي خسرت انتخابات الرئاسة وحصلت على 1.7% من الأصوات في عام 2022: "أصبحت هذه المنصة بمثابة بالوعة صرف صحي عالمية عملاقة، فهل ينبغي لنا أن نواصل الخوض فيها؟".

وقالت: "أرفض تأييد هذا المخطط الشرير".

رحلة إلى جزيرة تاهيتي

ومؤخرا، تعرضت هيدالجو لانتقادات بسبب قيامها برحلة إلى جزيرة تاهيتي الفرنسية بدعوى مشاهدة موقع لركوب الأمواج للألعاب الأولمبية عام 2024، لكن المعارضين قالوا إن ذلك لا يقع ضمن اختصاصها كما زارت ابنتها التي تعيش هناك.

من جانبهم، انتقدها مستخدمو إكس وسياسيون معارضون عبر هاشتاج #تاهيتي_جيت، خلال الرحلة الممولة جزئيا من دافعي الضرائب.

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