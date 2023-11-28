الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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منوعات

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

ماسك والاهرامات،
ماسك والاهرامات، فيتو

قال الملياردير إيلون ماسك، رئيس منصة "إكس"، عن أهرامات مصر القديمة إنها "مذهلة"، ردًا على تغريدة تشرح مدى روعتها.

 وشرح خبير التكنولوجيا منشورا على منصة إكس التي يملكها يحتوي على بعض الحقائق حول "الهياكل الأكثر غموضًا في العالم". 

وأيد الرأي القائل بأن بناء أهرامات الجيزة كان أمرًا لا يصدق، حيث علق: "عصر الأهرامات مذهل".

كيفية نشوء الأهرامات

ورغم ذلك، سارع معجبوه إلى تقديم حلول بسيطة حول كيفية نشوء الأهرامات، حيث نسبوا الفضل إلى الكائنات الفضائية. 

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وحيث قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قام الفضائيون بعمل رائع".

فيما نشر مستخدم آخر صورة نصها: "تم بناء الأهرامات باستخدام تكنولوجيا فضائية متقدمة". 

أما الثالث فقد سأل: "هل تعتقد أن الكائنات الفضائية ساعدت في بنائها؟".

نظرية المؤامرة

ولا يعتبر معجبو ماسك أول من يؤمن بنظرية المؤامرة، ويعتقدون أن كائنات فضائية كانت وراء هذه الهياكل.. ففي عام 2022، ادعى أحد مستخدمي تيك توك أن الكائنات الفضائية "تضع الأهرامات على كل كوكب تسيطر عليه، إذا كان الكوكب به حياة أخرى".

ويعتقد أن الباحثين جيري كانون ومالكولم هوتون متفقان على وجود "حضارة متقدمة" في الأمر. 

حيث قال كانون: "تقول النظريات، ويمكنني أن أصدقها، أن هناك حضارة متقدمة جاءت إلى هذا الكوكب منذ عشرات الآلاف من السنين".

الأهرامات وأتلانتس

وأوضح كاون: "لقد قمت ببعض الأبحاث، ويوجد خط مباشر من الأهرامات إلى قارة مغمورة بها جبل بحري، وعلى الجبل البحري هناك قمتان تشبهان الأهرامات.. من الممكن، ولا أقول 100%، إنها أتلانتس.. عندما غرقت أتلانتس ذهبوا إلى مكان آخر، ربما مصر وكان لديهم التكنولوجيا اللازمة لبناء تلك الأهرامات".

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الملياردير إيلون ماسك رئيس منصة إكس أهرامات مصر القديمة منصة إكس أهرامات الجيزة وسائل التواصل الاجتماعي

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