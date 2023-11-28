الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم،
اسعار اللحوم اليوم، فيتو

 تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء،  استقرارا في أسعار اللحوم بشوادر ومحال الجزارة على مستوى المدن والمراكز في المحافظة، وفقا للتعاملات اليومية في منافذ البيع.

أسعار اللحوم في المنافذ بالدقهلية 

 ويتراوح سعر اللحوم من 180 جنيها إلى 240 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ منافذ ضد الغلاء، على أوسع نطاق بالمحافظة.

أسعار اللحوم في الدقهلية

اللحوم البقري ما بين 250 - 300 جنيه.

الكبدة الضأن 220 - 350 جنيها]

Advertisements

السجق البلدى من  200 إلى 280 جنيها 

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 270 جنيها إلى 370 جنيها.

أسعار اللحوم بالأسواق

 وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم 

اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها.

كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.

اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو.

اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها.

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم. 

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ارتفاع اسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم بالاسواق اللحوم السودانية للحوم البلدي مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم محال الجزارة محافظة الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

عضو شعبة الذهب: البورصة السلعية تساهم في استقرار أسعار الأسواق والسبائك الأكثر مبيعا

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13

الإسكان تعلن عن طرح تكميلي لشقق جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

استمرار حملات دعم المرشح الرئاسي السيسي في المحافظات (صور)

أحرجت جيش الاحتلال، مجندة إسرائيلية تطلق النار علي مستوطنين بالخطأ بدلًا من فلسطينيين

فيلم حسن الرداد يستمر في تصدر شباك التذاكر بـ136 ألف جنيه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أخبار مصر: عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية، عطل مفاجئ يضرب خدمة الطوارئ بإسرائيل، تمرد بجيش الاحتلال، صور غزة بعد الدمار

حقيقة مفاوضات الزمالك مع خوسيه لويس

Advertisements

منوعات

المزيد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية