غضب مشروع، محمد عبد الجليل يكشف المسكوت عنه في أزمة محمد عبد المنعم والأهلي

الأهلي، أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء وعدت محمد عبد المنعم بتعديل عقده كثيرًا منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن اللاعب يقدم مستوى طيب منذ فترة طويلة، وإدارة النادي جلبت الفرنسي أنتوني موديست بمبلغ كبير، وتجاهلت اللاعب الأفضل في دفاع الفريق الأحمر لكنه تسرع في إعلان غضبه عبر السوشيال ميديا.

تعديل عقد محمد عبد المنعم

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس قال عبد الجليل: "هناك لاعبون كثيرون حصلت على أموال كثيرة وآخرهم إمام عاشور، ثم بدأ الحديث حول أحمد فتوح، وبالتالي فمن حق محمد عبد المنعم أن يطالب بتعديل عقده، والأهلي سيجدد عقود اللاعبين لكن وفقًا لشروط النادي".

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محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، فيتو

رمضان صبحي ابتعد عن الأضواء

وأضاف: "الزمالك جمد مفاوضات التجديد لأنه يريد تقييم الأمور، وهناك لاعبون سيفضلون البقاء حبًّا في النادي، ودائمًا اللعب في الأندية الجماهيرية له بريق خاص من أجل الشهرة، ورمضان صبحي أصبح بعيد عن الأضواء تمامًا عكس وجوده في الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة لـ سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه".

وتابع: "الأهلي والزمالك عليهم وضع سقف لرواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وأسعار اللاعبين أصبحت مبالغًا فيها وكذلك رواتبهم".

مهاجم ميدياما الغاني

حسم توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني منافس الأهلي في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الجدل حول حقيقة ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع مهاجم الفريق الغاني جوناثان سوا، وقرب انتقال اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد رئيس نادي ميدياما، أن النادي الأهلي لم يفتح أي مفاوضات رسمية من أجل ضم لاعب فريق جوناثان سوا ولم نتلق أي إتصالات من قبل الأهلي أو وكلائه لضم اللاعب.

وأكد توني أوبين، أن هناك أندية أوروبية أبلغتنا اهتمامها باللاعب، كما أن هناك اهتمامًا باللاعب أيضًا من قبل أندية مصرية، إلا أنها لم ترتق إلى العروض الرسمية.

واختتم رئيس نادي ميدياما الغاني، أن إدارة ناديه لم تحدد حتى الآن سعر اللاعب، وسيتم حسم هذا الأمر عند تلقينا عرض رسمي لشراء اللاعب، إلا أنه سيكون من الصعب التفريط في اللاعب حاليًّا، لا سيما أن ميديما يملك طموحات للتأهل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أشارت العديد من التقارير عن اهتمام العديد من الأندية، يأتي على رأسها الأهلي وبيراميدز، بضم جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني خاصة بعد انضمامه للبلاك ستارز في آخر معسكرين.

وكان موقع غانا سوكر نت، قد كشف عن اهتمام أندية الأهلي وبيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي باللاعب جوناثان سواه بعد الأداء الجيد للاعب خلال الفترة الماضية وخاصة في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.