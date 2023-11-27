الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

من هو "جوناثان سواه" هدف الأهلي وبيراميدز في الميركاتو الشتوي؟

جوناثان سواه مهاجم
جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، فيتو

أشارت العديد من التقارير عن اهتمام العديد من الأندية، يأتي على رأسها الأهلي وبيراميدز، بضم جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني خاصة بعد انضمامه للبلاك ستارز في آخر معسكرين.

 

وكان موقع غانا سوكر نت، قد كشف عن اهتمام أندية الأهلي وبيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي باللاعب جوناثان سواه بعد الأداء الجيد للاعب خلال الفترة الماضية وخاصة في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

 

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني بعد اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز بضم اللاعب وفقا للتقارير الصحفية.

 

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جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني

  • جوناثان سواه يبلغ من العمر 24 عاما وقيمته التسويقية تبلغ 175 ألف يورو.
  • جوناثان سواه يعد اللاعب الغاني المحلي الوحيد الذي انضم للمنتخب الغاني في الفترة الأخيرة ويخوض موسمه الثاني مع فريق ميدياميا الغاني.
  • خاض جوناثان سواه 13 مباراة مع ميدياميا الغاني في الموسم الحالي بجميع البطولات سجل خلالها 6 أهداف.
  • وكان جوناثان سواه قدم موسما رائعا العام الماضي رفقة ميداميا الغاني، حيث خاض 18 مباراة وسجل خلالها 12 هدفا.
  • جوناثان هو اللاعب المحلي الوحيد الذي انضم لقائمة منتخب غانا خلال الفترة الماضية وخاض مع البلاك ستارز مبارتين فقط.
  • يرتبط اللاعب بعقد رفقة الفريق الغاني حتي يونيو 2025 أي يمكن للاعب التوقيع لأي فريق في نهاية الموسم الحالي.
جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، فيتو 

موعد مباراة الأهلي وسموحة

من ناحية أخرى، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

 

 

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