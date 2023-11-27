الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلي، محمد عبد المنعم يلمح إلى رغبته في الاحتراف بصورة

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

الأهلي، قام محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكتابة تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ألمح من خلالها إلى رغبته في خوض تجربة احترافية في إحدى الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر مقرب من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، قد أكد أن اللاعب ينتظر عرضا أوروبيا بعد أمم أفريقيا 2023 التي يشارك فيها منتخبنا الوطني.

وكتب محمد عبد المنعم عبر"إنستجرام":"حلمك اسمك فيه وخليك وراء ممكن اه متكونش واخد حقك، ومفيش تقدير بس ربنا شايف أنت ازاي وبتتعب ازاي عشان لازم تكمل مفيش اختيار تاني".

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وواصل:" علشان حلمك اللي ضحيت بحاجات كتير أوي، وعشان حلم أهلك اللي فخورين بيك وأنت سبب سعادتهم لازم تكمل علشانك وعلشانهم".

 

قال مصدر مقرب من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، إنه ينتظر عرضا أوروبيا بعد أمم أفريقيا 2023 التي يشارك فيها منتخبنا الوطني.

 

 أضاف: الأهلي أغلق ملف تمديد عقد اللاعب بعد تأكده من رغبته في الرحيل إلي أحد الدوريات الأوروبية نهاية الموسم الحالي. 

 

موعد مباراة الأهلي وسموحة

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

 

 يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

 

 

مران الأهلي أمس استعدادا لمباراة سموحة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما مساء السبت الماضي تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

 

رضا سليم يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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