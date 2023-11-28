ضياء السيد لـ محمد عبد المنعم: بتصدر القلق لنفسك والأهلي ما بيقفش على لاعب واتعلم من صلاح

محمد عبد المنعم، أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن تصريحات اللاعبين عبر السوشيال ميديا وتلميحاتهم بشأن عقودهم وارتباطهم بأنديتهم أصبحت غير مقبولة، مشيرًا إلى أن كل لاعب لديه وكيل، كما أن ناديه يتفاوض معه، وهذه الأمور من المفترض أن تخضع للسرية، لكن كل اللاعبين أصبحت مهتمة بالكتابة كثيرًا عبر حساباتها الرسمية.

الاقتضاء بمحمد صلاح

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "يجب أن يلتزم اللاعب ويسير على النظام الاحترافي، ومحمد صلاح كان يتردد حوله أحاديث كثيرة خلال الفترة الأخيرة ولم يدل بأي تصريحات مطلقًا حول تجديد عقده، وتفاجأ الجميع بقيامه بالتوقيع رسميًّا، لذلك أنصح محمد عبد المنعم بالتركيز فقط في عمله".

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وأضاف: "كل لاعب لديه عقد وعندما ينتهي من حقه الرحيل حال عدم رغبته في البقاء، ومحمد عبد المنعم تعجل في الحديث عبر السوشيال ميديا لا سيما أن عقده مستمر في الموسم المقبل، وفي النهاية الأمور ستحل تحت أي بند سواء رحل أو جدد عقده".

ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، فيتو

الأهلي لديه مباريات هامة

وواصل: "الأهلي لديه مباراة مهمة اليوم وبعدها مواجهات هامة في أفريقيا، لذلك كان عليه التركيز بدلًا من تصدير القلق لنفسه وللجماهير والإعلام، والجميع سيتطوع لمناقشة ما كتبه، ولذلك نصيحتي له أن يركز في عمله مع الأهلي فقط، وترك ملف التجديد حاليًّا، وهناك لاعبون كثيرون رحلوا عن النادي ولم يحدث شيء، محمد عبد المنعم لاعب صغير وشاب ملتزم، وهو يحظى بتقدير كامل من النادي ومنتخب مصر".

الأهلي لا يقف على لاعب

وأتم: "محمد عبد المنعم مقبل على مرحلة هامة مع الأهلي ومنتخب مصر بالمشاركة في العديد من البطولات، وفي النهاية الأهلي لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه والأمثلة كثيرة وعديدة، هناك لاعبين مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وغيرهم رحلوا واستمر النادي في حصد البطولات".

إصابة بيرسي تاو

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن بيرسي تاو تعرض لكدمة قوية في لقاء الأهلي أمام ميدياما الغاني، كما أن المدير الفني دائمًا هو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو وجوده كبديل.

أضاف ضياء السيد، "الأهلي قدم مستوى جيدًا أمام ميدياما، والشوط الأول كان هناك فرص كثيرة ضائعة، ولو تم التسجيل مبكرًا كانت النتيجة ستختلف تمامًا، وستكون أكبر من ثلاثة، والفريق استحوذ على الكرة، وهناك مؤشرات إيجابية في هذه المباراة، وشعرت بعودة جزء من المستوى الذي كان عليه الأهلي في الموسم الماضي".

عمرو السولية قيمة كبيرة

وأضاف: "سعيد بعودة عمرو السولية لقائمة الأهلي وهو قيمة كبيرة ولاعب رائع ومسجل للاهداف بصفة دائمة وأتمنى تواجده في كأس العالم للأندية".

وأتم: "كل اللاعبين في الأهلي التجديد معهم أمر محسوم سواء علي معلول أو عمرو السولية وحتى محمد عبد المنعم، كل الأمور تسير بشكل جيد، ولكن بعضهم يكون متعجل في ملف تمديد العقود، والأمور داخل الأهلي مُحكمة تمامًا".