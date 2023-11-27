أبو مسلم: كريم فؤاد من نجوم الأهلي أمام ميدياما وإمام عاشور لم يصل لـ70% من مستواه

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك تحسنا واضحا في أداء الأهلي أمام ميدياما الغاني، وتحقيق الانتصار في بداية مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، كما أن الفريق يتحسن تدريجيا بعد فترة هبوط المستوى، مشيرا إلى أن توظيف مارسيل كولر المدير الفني لـ كريم فؤاد كان رائعًا للغاية، خصوصا أنه لاعب سريع.

وقال تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سعيد بعودة حسين الشحات لتسجيل الأهداف من جديد، كما ظهر مروان عطية بمستوى أفضل بعدما لعب مع المنتخب المصري، وهذا يرجع لـ روي فيتوريا الذي لعب معه بشكل أساسي في لقاء جيبوتي، وأعاد له الثقة خصوصا بعد اللعب بجوار نجوم كبيرة مثل صلاح وتريزيجيه وغيرهم".

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كريم الدبيس

وأضاف: "كريم الدبيس من العناصر المؤثرة أيضا في تشكيلة الأهلي، ويحتاج فقط للخبرات، وأعرفه شخصيا وسبق لي تدريبه عندما كان لاعبا في وادي دجلة، والجزء الهجومي لديه أفضل من الدفاع، وعليه تقسيم مجهوده في الملعب".

وواصل: "ميزة كهربا هو وجوده دائما في الأماكن الصحيحة داخل الملعب، وهو من نفس نوعية مؤمن زكريا، ودائما ما يكون كهربا لاعب مؤثر، وهدفه في ميدياما يشبه هدف سجله أبو تريكة في مرمى الزمالك من كرة عرضية أرسلها له أحمد حسن إستاكوزا، الفريق حقق مكسب كبير وبأداء مميز".

وحول واقعة صلاح محسن، قال: "لا يجوز أن يحتفل بهذه الشارة، والهدف يعطيه مسئولية كبيرة للعودة بشكل أفضل، وهو من حسن حظه العودة للفريق مجددا بعدما خرج مرتين للإعارة، وعليه الاجتهاد في المرحلة المقبلة، وهو مقصر في حق نفسه طوال الفترة الماضية، فكيف يلعب عليه كهربا الذي تم توظيفه مهاجمًا وهو في الأساس رأس حربة، جمهور الأهلي هو صاحب الفضل على أي لاعب، ومستغرب جدا من رد فعله بعد الهدف، وكولر يثق فيه كثيرا والجميع دعمه كثيرًا".

وأكد: "أي لاعب في الأهلي عليه تحمل ضغوط الجماهير، وهذا هو الفارق بين لاعب في الأهلي وآخر خارجه".

مستوى محمد الشناوي

وأشاد أبو مسلم بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد تألقه أمام ميدياما الغاني، مشيرا إلى أن مباراتي المنتخب الوطني ساهما أيضا في عودته بشكل جيد، ودائمًا يكون الحارس المميز سببًا في انتصارات فريقه ويجب أن يستمر الشناوي على قدر المسئولية.

وأكمل: "هناك أكثر من لاعب ظهر بشكل جيد، من الأهلي أمام ميدياما، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم ثم كريم فؤاد الذي ظهر بشكل رائع وقدم مستوى جيد، وإمام عاشور لم يصل لـ70% من مستواه حتى الآن، ولكن أتمنى استمراره في الملعب، وعدم ابتعاده عن الملعب في المباريات المقبلة، وأتمنى ألا يلجأ كولر للتدوير ويجلس على الدكة في المواجهة المقبلة".

وختم: "أتمنى أن تزيد اللياقة البدنية للاعبي الأهلي في المباريات المقبلة، والفريق حقق نتيجة كبيرة في بداية دور المجموعات، وسعيد بانتصارات الفرق المصرية، وفيوتشر من الفرق الجيدة رغم نقص الخبرات لدى بعض لاعبيه، والزمالك حقق نتيجة جيدة بالفوز على أبوسليم رغم النقص في صفوف الفريق والظروف الصعبة".