الأندية المصرية بالعلامة الكاملة في الجولة الأولى بالمعترك الأفريقي.. الأهلي يسحق ميدياما بثلاثية في دوري الأبطال.. والزمالك يفوز على أبو سليم بالكونفدرالية

نجحت الأندية المصرية الأربعة المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية في حقيقي الفوز بالجولة الأولى بدور المجموعات التي أقيمت جميعها بالقاهرة.

ووضعت الفرق المصرية قدما في التأهل الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك وفيوتشر بالبطولة الكونفدرالية.

الأهلي يفوز على ميدياما بثلاثية

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مشوار الأهلي حامل اللقب في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وافتتح كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75، وأخيرا سجل البديل صلاح محسن الهدف الثالث ليؤمن انتصار الأحمر بأول 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

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وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

بيراميدز يفوز على مازيمبي بهدف

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويتصدر قمة المجموعة الأولى.

وأوقعت القرعة بيراميدز بالمجموعة الأولى مع صن داونز ومازيمبي ونواذيبو.

بيراميدز

الزمالك يفوز على أبو سليم الليبي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز أوباما هدف للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة رأس.

فيوتشر يفوز علي سوبر سبورت الجنوب افريقي

وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

مباريات الجولة الأولى المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

دوري أبطال أفريقيا

و تصدر صن داونز وجالاكسي والترجي والأهلي ترتيب المجموعات الأربعة في دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى.

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وتصدر صن داونز بفارق الأهداف قمة المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا بفارق الأهداف عن بيراميدز وجاء ترتيب المجموعة كالتالي

1- صن داونز 3 نقاط

2- بيراميدز 3 نقاط

3- مازيمبي بلا نقاط

4- نواذيبو بلا نقاط

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



1- الأهلي 3 نقاط

2- بلوزداد 3 نقاط

3- ميدياما بدون نقاط

4- يانج أفريكانز بدون نقاط

مباريات الجولة الاولي بالمجموعة الاولي بالكونفدرالية

وشهدت مباراتا الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية فوز فريقي فيوتشر واتحاد العاصمة علي حساب سوبر سبورت والهلال الليبي على الترتيب.

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

مباريات الجولة الاولي بالمجموعة الثانية بالكونفدرالية

الزمالك وابو سليم(1\0)

ساجرادا اسبيرانسا وسوار (2\0)

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

ساجرادا اسبيرانسا 3 نقاط

الزمالك 3 نقاط

ابو سليم الليبي 0

سوار 0