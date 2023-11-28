مترو الإسكندرية يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس علي قرض تمويله.. المشروع يساهم في تخفيف الزحام المروري بالثغر

مترو الإسكندرية، تعد مدينة الإسكندرية من أهم المدن الساحلية المصرية التي تشهد زحام كبير في وسائل المواصلات نتيجة لبلوغ عدد السكان فيها الي خمسة مليون نسمة من المقيم داخل المحافظة بخلاف الاعداد التي تترد على المحافظة بهدف الإستفادة من خدمات المدينة الساحلية.

وسعت وزراة النقل في إحداث طفرة في وسائل المواصلات الداخلية بمدينة الإسكندرية من خلال العديد من المشروعات التي تستهدف تخفيف الزحام المروري داخل المدينة،من أهم هذه المشروعات القومية إستبدال قطار أبو قير بخط مترو بهدف نقل الركاب من وسط المدينة إلي أبو قيرفي شمال شرق المدينة.

قرار جمهوري بالموافقة علي قرض مترو الإسكندرية

يأتي ذلك في ظل صدور القرار الجمهوري رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرض مترو الإسكندرية،بين كلا من مصر والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وبلغت قيمة القرض 250 مليون يورو حيث تم توقيع الإتفاق على هذا القرض بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

بداية فكرة مشروع متروالإسكندرية.. ونصف مليون راكب يومي

يعد مشروع تحويل قطار أبوقير مشروع تاريخي حيث تقدمة شركة ماليزية في عام 2008 بدراسات لتحويل القطار الي مترو ولكن العرض قبول بالرفض نتيجة التكلفة المالية الكبيرة، الأمر الذي دفع العديد من الشركات الفرنسية الي تقديم العديد من العروض،وفي مايو 2021 تم الإعلان عن بدأ تنفيذ المشروع مع قدوم أبريل 2023 ومن المقرر أن يخدم مترو الإسكندرية ما لايقل عن نصف مليون راكب متوقع استخدامهم بشكل يومي.

وفاز تحالف تاليس للإنظمة الإلكترونية التابعة لشركة سكك الحديد كولاس رايل، وشركة أوراسكوم المصرية بعقد بقيمة 1.3 مليار يورو (1.42 مليار دولار) لبناء خط مترو في الإسكندرية.

ض الدكتور حسن مهدي،فيتو

الدكتورحسن مهدي: تحويل قطار أبوقير إلي مترونتيجة إنتهاء العمر الإفتراضي للقطار

الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس أكد لـ "فيتو" على أن قطار أبو قير ساهم في نقل عدد كبير من المواطنين داخل الإسكندرية طوال السنوات الماضية،لكن مع مرور الوقت أصيب القطار بالتهالك نتيجة إنتهاء العمر الإفتراضي للقطار وتأكل خط القضبان والمحطات الامر الذي أدى الي العديد من حوادث القطارات في السنوات الأخيرة لذلك أصبح على الدولة إحداث تغيير في هذا الخط بتحويله إلي وسيلة حديثة أكثر أمان وأقل تأثير على البيئة.

وأشار خبير النقل إلي أن مترو الإسكندرية يعد بديل حضاري لعاصمة مصر الثانية بناءًا على الدراسات الفرنسية والمصرية التي أكدت على أهمية عملية تحويل القطار إلي خط متروفي تقليل الزحام المروري بالإضافة الي الاستفادة من طاقة الجر الكبيرة،عدم قدرة الشوارع الرئيسية بمدينة الإسكندرية على إحداث عمليات توسعة كما تم داخل القاهرة لذلك كان الحل الأمثل لهذه العقبة هو التحول إلي مترو الإسكندرية.

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وأضاف الدكتور حسن مهدي أن إختيار مشروع المترو بالتحديد جاء بناءًا على الدرسات الأولية التي أكدت على أن مترو الأنفاق هو الأنسب لهذه المنطقة لان عمليات الإحلال والتجديد في قطار أبوقيرلان تكون مجدية نتيجة تهاكل البينبة الأساسية لهذا المرفق خصوصًا مع تعدد التقاطعات المرورية التي كان يعاني منها قطار أبو قير والتي سوف يتم تفاديها من خلال الأنفاق والكباري العلوية التي سوف يتم إنشأها بمشروع مترو الإسكندرية.

أهم المحاور التي يحققها مشروع مترو الإسكندرية

وأوضح خبير النقل أن مترو الأنفاق يعد هو أنسب وسيلة نقل داخلية في المدن والمحافظات لما يحققه من محاور أساسية تتمثل في.

- نقل عدد أكبر من الركاب في وقت أقل.

- أكثر أمان من وسائل النقل الأخرى.

- تكلفة مالية أقل مقارنة بوسائل النقل الآخرى.

- قدرة جر كهربائية عالية في نقل مجمومة من العربات وبالتالي عدد ركاب أكثر.

- أقل تلوث لبيئة نتيجة عدم وجود عوادم من عمليات التشغيل.

وقال الدكتور حسن مهدي أن النقل بمفهومه الحديث الذي تتبناه الدولة المصرية في مشروعتها يعتمد على توفير وسائل مواصلات لنقل الأفراد والبضائع بشكل أمن وإقتصادي من خلال شبكة طرق ومواصلات حديثة أكثر أمان وأقل تلوث لبيئة، وأن الإختيار بين وسائل المواصلات المختلفة يكون بناءًا على دراسات جدوى لتحديد مدي الإستفادة من هذا التنوع في وسائل المواصلات ومدي حاجة المنطقة التي يتم تنفيذ المشروع بها بالإضافة إلي إحداث تكامل بين هذه الوسائل عن طريق نقاط إلقاء بينها من أجل التيسيرعلى المواطنين وتسهيل عملية تنقلهم داخل المدن وخارجها.

الدكتورمهدي: مشروعات النقل في مصر خدمية لاتهدف للربح

وفيما يتعلق بقلق البعض من إرتفاع أسعار تذاكر المترو الجديدة مقارنتًا بالقطار القديم أكد الدكتور حسن عطية على أن مشروعات النقل التي تقوم بها الدولة المصرية هي مشروعات خدمية لاتستهدف الربح في المقام الأول وأن الهدف منها هو تغطية تكلفة إنشاء المشاريع وضمان تحقيق استدامة للمشروعات من خلال أعمال الصيانة والتطوير للمرافق والمشروعات التي تقوم الوزارة بدعمها.

وأختتم الدكتور حسن عطية حديثه بأن الشركات المصرية أصبحت لديها القدرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة نتيجة الإحتكاك المباشر مع الشركات الأجنبية في العديد من المشروعات التي قامت الدولة بتنفيذها، وأن عمليات الأختيار بين الشركات المحلية والأجنبية تعتمد على تحقيق المصلحة العامة للدولة.

وزير النقل،فيتو

مراحل تنفيذ مترو الإسكندرية

الفريق كامل الوزير أكد في تصريحات سابقة أن متروالإسكندرية يمتد بطول 43.2 كيلو متر ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم حيث تمتد في مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على (20) محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة.

وسيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر،ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة كما أنه من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وباتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.

وأضاف الوزير أنه تم طرح أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط في صورة عقدين منفصلين الأول لتنفيذ (الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة) ومدة تنفيذها 30 شهرا وسيقوم بتنفيذه التحالف بقيادة أوراسكوم، والعقد الثاني لتنفيذ أعمال (الوحدات المتحركة - قطع الغيار- المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار) والذي يجرى حاليًا أعمال التقييم للشركات المتقدمة لتنفيذه.