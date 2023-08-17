الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الحكومة توافق على تمويل من البنك الآسيوي لتحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو كهربائي

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

ووفقًا للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

Advertisements

 

إعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1763.02 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع "مستقبل مصر".

 

تخصيص أراض مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرارت مجلس الوزراء اليوم خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية مترو كهربائي مدينة الإسكندرية

مواد متعلقة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة تصدق على موافقات صادرة عن وزارة الزراعة بإقامة 20 مشروعا في 10 محافظات

رئيس الوزراء: حوار الرئيس مع أهالي مطروح تضمن العديد من الرسائل المهمة

بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة

لسد احتياجات 3 مليارات شخص عام 2030، العالم يحتاج لبناء 96 ألف وحدة سكنية يوميا

صندوق النقد: توقعات بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 17.1 مليار دولار في 2025

الوزارات والقطاعات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي.. الصحة والتموين على رأس الأولويات.. الدفاع والداخلية والخارجية مستثناة بقرار رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

الحكومة تقرر تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

تامر حسني يطرح كليب أغنية "حوا" (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

مدير إدارة السيارات بجمرك السويس يكشف لـ "فيتو" خطوات شراء سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية