بدء الخطوات الفعلية لمشروع مترو الإسكندرية

يستعد تحالف أوراسكوم تاليس الفائزة بمشروع مترو الإسكندرية، لبدء العمل الفعلى فى المشروع والمقرر أن يخدم ما لايقل عن نصف مليون راكب متوقع استخدامهم مترو الإسكندرية بشكل يومي.

ويتوقع أن يساهم المشروع فى إحداث نقلة نوعية فى عمليات النقل وحركة تشغيل النقل الجماعى بالإسكندرية خلال السنوات القادمة.

وقد فاز تحالف تاليس للأنظمة الإلكترونية، التابعة لشركة سكك الحديد كولاس كولاس رايل، وشركة أوراسكوم المصرية بعقد بقيمة 1.3 مليار يورو (1.42 مليار دولار) لبناء خط مترو في الإسكندرية في مصر.

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ويتمحور المشروع حول ربط وسط مدينة الإسكندرية بأبي قير الواقعة في شمال شرق المدينة. وسيمتدّ على مسافة 21,7 كيلومترا، وسيضمّ عشرين محطّة بالإضافة إلى مستودعَين.

وأشارت تاليس في بيان إلى أنّ الهدف من وراء المشروع "تخفيف الازدحام المروري على الطرق في الإسكندرية والمساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة".

ستقوم تاليس أيضًا بنشر تقنية الإشارات الخاصة بها والتي تسمى CBTC (التحكم في القطارات القائم على الاتصالات) والتي تسمح للقطارات بالاتصال الدائم بالأرض لمعرفة "موقع القطارات والمسافات وسرعات الحركة" بدقة.

وستوفر الشركة الفرنسية أيضًا حلول المراقبة بالفيديو، من بين أمور أخرى، لمنع التطفل على الشبكة

وسبق وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية" بقيادة أوراسكوم للإنشاءات، وقام بالتوقيع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير الرئيس التنفيذي للتحالف.



مترو الإسكندرية

وأوضح وزير النقل أن تنفيذ خط مترو أبوقير يأتى ضمن الاهتمام الرئاسي بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل جمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة باعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتى تشهد ازدحامًا كبيرًا وخاصة في فصل الصيف.

مراحل إنشاء خط مترو أبو قير

وأكد الوزير أنه سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي بحيث يمتد بطول 43.2 كيلو متر ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم حيث تمتد في مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على (20) محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة، وسيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة كما أنه من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وباتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.

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وأضاف الوزير أنه تم طرح أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط في صورة عقدين منفصلين الأول لتنفيذ (الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة) ومدة تنفيذها 30 شهرا وسيقوم بتنفيذه التحالف بقيادة أوراسكوم، والعقد الثاني لتنفيذ أعمال (الوحدات المتحركة - قطع الغيار- المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار) والذي يجرى حاليًا أعمال التقييم للشركات المتقدمة لتنفيذه.

تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية

وأشار وزير النقل إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات ( 14مزلقانا ) بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة، كذلك زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.