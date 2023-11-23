الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 122 لسنة 2022  بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدًا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدًا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي السيسي البنك الأوروبي

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

كان أشطر وأسرع مني، النائب اللبناني محمد رعد يعلق على استشهاد نجله بقصف إسرائيلي (فيديو)

لحظة اعتقال مستشار أوباما بعد إهانته عاملا مصريا والتطاول على النبي محمد وسب الفلسطينيين (فيديو)

أخبار مصر: ارتفاع أسعار المكرونة والبن والكابتشينو، اعتقال مستشار أوباما لإهانته مصر والإسلام، موعد إطلاق سراح أسرى إسرائيل

محاكمة جاسوس كشف فضائح المسئولين في نادٍ شهير

زلزال سياسي في أوروبا، اليمين المتطرف بزعامة فيلدرز يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

سعد عبد الوهاب، الزاهد الذي لحّن نشيد الإمارات الوطني، وفتوى من الشيخ شلتوت وراء اعتزاله الفن

Advertisements

منوعات

المزيد

محاكمة جاسوس كشف فضائح المسئولين في نادٍ شهير

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 23-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

من المراهنات للإعلان التلقائي، كيف تتجنب الاحتيال الإلكتروني أثناء التسوق في الجمعة البيضاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية