بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

أكدت مؤسسة حياة كريمة، تقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له.

وفي أول تعليق له بعد تسليمه السيارة والوحدة السكنية، قال عرفة هاشم عيد: إنه كان في طريقه إلى مستشفى أبو الريش للأطفال مصطحبا أطفاله عبد الله ثلاث سنوات ورؤية عام ونصف العام، وأثناء مروره على الطريق الدائري تقابل مصادفة بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده لبعض المشروعات.

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وأضاف "هاشم" في تصريحات لـ “فيتو”، "كنت مستبشر خير بدعوة أمي الصبح في نفس اليوم بـ أنه يوقف لي ولاد الحلال في طريق"، وكأن أبواب السماء مفتوحة في نفس توقيت الدعوة وقابلت الرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس قام باستيقافه للتحدث معه واشتكى له من ضيق الحال وعدم وجود مصدر رزق دائم، وأن لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

وتابع أن الموظفين بعد حديثه مع الرئيس أخذوا رقم هاتفه وقاموا بعدها بساعات قليلة بالتواصل معه، من أجل تسليمه شقة سكنية وسيارة ماركة BYd، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع الاستجابة لشكواه بهذه السرعة.

وعن سبب مروره على الطريق الدائري في هذا التوقيت، أكد أنه كان مصطحبا أطفاله لعلاجهم في مستشفى أبو الريش، لتلقيهم العلاج.

وكان الرئيس السيسي قد التقى مع الشاب هاشم أثناء إحدى جولات الرئيس في محافظة القاهرة.

توفير سكن وتاكسي للمواطن عرفة هاشم.



ويعاني المواطن عرفة هاشم من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.



يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيهه لمؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.