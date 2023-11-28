الأعراض المبكرة للحمل في الأسابيع الأولى

يمكن أن تختلف علامات الحمل المبكر من شخص لآخر ومن حمل لآخر، وقد تشعر السدة بأن جسمها يقوم بإجراء تغييرات قبل أن تعرف بوجود حمل أو قد لا تلاحظ أي أعراض على الإطلاق، وتشمل أعراض الحمل المبكر غياب الدورة الشهرية، والحاجة إلى التبول أكثر، وألم في الثديين، والشعور بالتعب والغثيان الصباحي.

أعراض الحمل المبكر، فيتو

أعراض الحمل الشائعة

يعاني الجميع من أعراض مختلفة لـ لحمل وفي أوقات مختلفة فمن المهم عدم مقارنة الحمل بحمل شخص آخر لأن أعراض الحمل يمكن أن تختلف بشكل كبير.

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وتوجد العديد من علامات الحمل المبكر التي قد تكون لدي سيدة أو لا تعاني منها الأخريات، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

غياب الدورة الشهرية: العلامة الأكثر شيوعًا وضوحًا للحمل هي غياب الدورة الشهرية وبمجرد حدوث الحمل، وينتج الجسم هرمونات توقف الإباضة وتساقط بطانة الرحم والذي يعني أن الدورة الشهرية قد توقفت ولن تأتي مرة أخرى إلا بعد ولادة الطفل.

ولكن غياب الدورة الشهرية ليس دائمًا علامة على الحمل، ويمكن أيضًا تفويت الدورة الشهرية بسبب التوتر، والإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي، واختلال التوازن الهرموني، وغيرها من العوامل التي قد تسبب فترات غير منتظمة.

رحلات متكررة إلى الحمام: حتى قبل أن تفوت الدورة الشهرية، قد تلاحظ السيدة أنها تحتاج للتبول بشكل متكرر، ويحدث هذا لأن لدي المرأة الحامل دمًا أكثر من ذي قبل خلال فترة الحمل، حيث يزداد إمداد الجسم بالدم وتقوم الكليتان بتصفية الدم وإزالة النفايات الزائدة، وهذه النفايات تترك الجسم على شكل بول، وكلما زاد الدم في الجسم كلما زاد عدد التبول.

التعب (الشعور بالتعب): يشعر الكثير من الناس بالتعب الشديد في بداية الحمل وتحدث علامة الحمل هذه بسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، وعلى غرار أعراض الحمل المبكرة الأخرى، يميل التعب إلى التحسن في الثلث الثاني من الحمل (بعد الأسبوع 13 من الحمل) ومع ذلك، فإنه يعود في الثلث الثالث بالنسبة لكثير من الناس.

غثيان الصباح (والظهيرة والليل): على الرغم من الاسم، يمكن أن يحدث عرض الحمل هذا في أي وقت من النهار أو الليل، ويمكن أن يحدث الغثيان في وقت مبكر بعد أسبوعين من الحمل.

ولا يعاني الجميع من الغثيان، وتوجد مستويات مختلفة من الغثيان، يمكن أن تشعر السيدة بالغثيان ولكنها لا تتقيأ أبدًا، ويتقيأ حوالي نصف النساء الحوامل بسبب الغثيان على الرغم من أن الغثيان أثناء الحمل أمر طبيعي إلى حد ما، إلا أنه قد يكون مشكلة إذا أصيبت الحامل بالجفاف.

وقد يعاني الأشخاص الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بالطعام والسوائل بسبب الغثيان الشديد من حالة تسمى القيء الحملي المفرط.

التهاب وتورم الثديين: يمكن أن يصبح ثدييك مؤلمين عند اللمس أثناء الحمل، وقد يكون الألم مشابهًا لما تشعر به ثدييك قبل الدورة الشهرية، ولكنه أكثر من ذلك، قد تبدأ أيضًا الهالة (المنطقة المحيطة بالحلمة) في التحول إلى اللون الداكن والتضخم، ويعد هذا الألم مؤقت ويتلاشى بمجرد أن يعتاد للجسم على الهرمونات الزائدة، وقد تلاحظ السيدة أيضًا أن الثديين قد أصبحا أكبر حجمًا وأن حمالة للصدر أصبحت مشدودة أكثر من المعتاد.

اعراض الحمل المبكرة، فيتو

ما هي بعض العلامات الأقل شيوعًا للحمل المبكر؟

توجد بعض العلامات الإضافية للحمل المبكر والتي ليست شائعة تمامًا كما هو الحال مع الأعراض الأكثر شيوعًا، قد تظهر أو لا تظهر علامات الحمل هذه، فمن المهم أن تتذكري أن كل شخص مختلف ويعاني من علامات الحمل بشكل مختلف.

يمكن أن تشمل العلامات الأقل شيوعًا للحمل المبكر ما يلي:

ظهور بقع دم (وتسمى أيضًا نزيف الانغراس): على الرغم من أنها قد تبدو علامة سيئة، إلا أن النزيف الخفيف (بقع الدم) يمكن أن يكون علامة على زرع الجنين في بطانة الرحم، وتتم عملية الزرع بعد حوالي 10 أيام من الحمل، ويشبه نزيف الانغراس قطرات صغيرة من الدم أو إفرازات بنية اللون من المهبل.

ويمكن أن يبدأ في وقت قريب من الدورة الشهرية العادية ويمكن أن يستمر لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والجوع المستمر والنفور من الطعام: يمكن أن يكون الطعام معقدًا خلال فترة الحمل المبكر، ويبدأ بعض الأشخاص في الرغبة في تناول أطعمة معينة أو الشعور بالجوع المستمر، في حين أن بعض الأطعمة والنكهات قد تبدو رائعة في بداية الحمل، إلا أن البعض الآخر قد يكون مذاقها غير سار فجأة، يمكن أن يحدث النفور من الطعام طوال فترة الحمل، مما يجعل السيدة تكره الأشياء التي كنت تستمتع بها سابقًا.

طعم معدني في الفم: يقول الكثير من الناس أنهم يشعرون بطعم معدني في أفواههم خلال المراحل الأولى من الحمل، وقد يبدو الأمر كما لو كان لديك كومة من العملات المعدنية في فمك، ويمكن أن يحدث هذا عند تناول أطعمة معينة أو بشكل عشوائي على مدار اليوم.

الصداع والدوخة: يعد الصداع ومشاعر الدوار أمرًا شائعًا خلال المرحلة المبكرة من الحمل، ويحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم وزيادة حجم الدم.

التشنج: يمكنك أيضًا أن تشعري بتشنجات خفيفة تشبه تشنجات الدورة الشهرية، والتي تأتي وتختفي على مدار بضعة أيام، وإذا شعرت بهذه التشنجات بشكل رئيسي على جانب واحد من الجسم أو كانت شديدة، فمن المهم الاتصال بالطبيب على الفور، وقد يكون هذا علامة على الحمل خارج الرحم أو أي مضاعفات أخرى.

تقلبات المزاج: مع استمرار تغير الهرمونات لديك، قد تواجه تقلبات مزاجية، وهذا أمر طبيعي ويمكن أن يحدث طوال فترة الحمل ومع ذلك، إذا شعرت بالقلق أو الاكتئاب أو كانت لديك أفكار لإيذاء نفسك، فمن المهم طلب المساعدة الطبية.

الاحتقان: يعاني بعض الأشخاص من انسداد الأنف في بداية الحمل بسبب زيادة مستويات الهرمونات والدم، وتصبح الأغشية المخاطية في الأنف جافة وأكثر عرضة للنزيف.

الانتفاخ: على الرغم من أن ظهور نتوء ملحوظ لدى الطفل قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر، إلا أن زيادة الهرمونات يمكن أن تسبب شعورًا بالانتفاخ في المعدة ويؤدي إلى إخراج الغازات أكثر من المعتاد.

حب الشباب أو تغيرات الجلد: إن زيادة الهرمونات وحجم الدم هي المسؤولة عن أي تغيرات جلدية تواجهها، بينما يحصل بعض الأشخاص على توهج الحمل وبشرة أكثر نقاءً أثناء الحمل، قد يصاب البعض الآخر بمزيد من البثور.

اعراض الحمل المبكرة، فيتو

في أي وقت مبكر تبدأ أعراض الحمل؟

يختلف الوقت الذي بها النساء بالحمل من سيدة لأخرى، فالبعض يختبر الأعراض الأولى خلال أيام قليلة من الحمل، بينما لا يشعر البعض الآخر بالحمل لأسابيع بعد اختبار الحمل الإيجابي، وتختلف أعراض الحمل بين الأشخاص وحتى بين حالات الحمل، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.