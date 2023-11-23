بعد توفير وزارة الصحة لها مجانا، أهم المعلومات عن حقن السايانا لمنع الحمل

حقن السايانا، نوع جديد من وسائل منع الحمل أعلنت وزارة الصحة عن توفيرها مؤخرا وإدراجها ضمن منظومة خدمات تنظيم الأسرة للسيدات مجانا حيث توفر الوزارة العديد من وسائل منع الحمل منها اللولب والكبسولات والحقن تحت الجلد والواقي الذكري.

ما هي حقن السايانا

وحقن السايانا هي حقن تؤخذ تحت الجلد وتستهدف في طبيعة عملها زيادة لزوجة عنق الرحم مما يصعب دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم وتعرقل عملية وصول الحيوان المنوي إلى البويضة وهي حقن أحادية الهرمون ولا ينتج عنها أى آثار جانبية تمثل خطورة على السيدة مثل باقي وسائل منع الحمل الهرمونية.

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ويجب استخدام حقن السايانا تحت إشراف طبي حسب الحالة الصحية لكل سيدة حيث يوجد لها بعض الموانع منها اذا كانت السيدة تعانى من تاريخ مرضي لجلطات الدم ولا تؤثر هذه الحقن على خصوبة السيدات حيث يمكن الحمل بمجرد التوقف عن استخدامها.

استخدامات حقن السايانا

وتستخدم حقن السايانا تحت الجلد في الذراع أو في البطن وتتميز حقن منع الحمل بكل أنواعها عن الأقراص والحبوب التى تؤخذ يوميا في أن السيدة لا تحتاج إلى التذكر يوميا لتناولها مثل أقراص منع الحمل فهي تعتبر من الوسائل الآمنة للاستخدام لمنع الحمل.

وأوضحت وزارة الصحة أن حقن السايانا تؤخذ تحت الجلد لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.

حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية

وتطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية بـ١١محافظة، تحت شعار “حقك تنظمي”، وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان "2023"، خلال الفترة من يوم 26 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل.

إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان

وتأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة يتم تنفيذها بمحافظات الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية في الفترة من يوم 26 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل، لافتًا أنه يتم تنفيذ الحملة بمحافظة بورسعيد في الفترة من يوم 6 وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف "عبدالغفار" أن الحملة تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإضافة إلى متابعة الحمل والسونار وذلك من خلال أخصائيين، كما يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن تنفيذ هذه الحملة يتزامن مع حملة طرق الأبواب المستمرة بتسع محافظات هي المنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومطروح وبني سويف وسوهاج.

ولفت "عباس" أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها على مدار الحملات السابقة، مضيفًا أن هذا النشاط يمثل جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وذلك إيمانًا من القطاع بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إن الوزارة توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي والهرموني وكذلك كبسولة الإمبلانون نكست.