الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الصحة توفر نوعا جديدا من وسائل منع الحمل مجانا للسيدات

وسائل منع الحمل،فيتو
وسائل منع الحمل،فيتو

كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير وسيلة تنظيم أسرة جديدة ضمن مجموعة وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها الوزارة داخل وحدات طب الأسرة وهي حقن السايانا. 

حقن السايانا

 أوضحت وزارة الصحة أن حقن السايانا تؤخذ تحت الجلد لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.

وتطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسوعة للصحة الإنجابية بـ١١محافظة، تحت شعار “حقك تنظمي”، وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان "2023"، خلال الفترة من يوم 26 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل.

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إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان

وتأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة يتم تنفيذها بمحافظات الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية في الفترة من يوم 26 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل، لافتًا أنه يتم تنفيذ الحملة بمحافظة بورسعيد في الفترة من يوم 6 وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف "عبدالغفار" أن الحملة تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإضافة إلى متابعة الحمل والسونار وذلك من خلال أخصائيين، كما يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن تنفيذ هذه الحملة يتزامن مع حملة طرق الأبواب المستمرة بتسع محافظات هي المنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومطروح وبني سويف وسوهاج.

ولفت "عباس" أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها على مدار الحملات السابقة، مضيفًا أن هذا النشاط يمثل جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وذلك إيمانًا من القطاع بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

الصحة: إطلاق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بالمجان في 11 محافظة

الصحة تحذر من التوقف عن استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالة

 وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إن الوزارة توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي والهرموني وكذلك كبسولة الإمبلانون نكست. 

 

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